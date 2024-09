Atlético x River Plate e Botafogo x Peñarol: tudo sobre as semifinais da Libertadores

As semifinais da Libertadores-2024 foram definidas nesta quinta-feira (26) com a classificação do Peñarol contra o Flamengo. Assim, os uruguaios se juntam a Botafogo, Atlético e River Plate na luta pelo título continental.

Conforme o chaveamento anteriormente determinado em sorteio, Atlético e River disputarão uma vaga na decisão, enquanto Botafogo e Peñarol se enfrentam do outro lado. A grande final ocorrerá em 30 de novembro, um sábado, em Buenos Aires.

Os duelos serão nos dias 23 e 30 de outubro, mas a Conmebol ainda pode mexer em alguma das partidas para as terças (22 e 29) ou quintas-feiras (24 e 31). A entidade também não definiu os horários.

Entretanto, já se sabe a ordem dos mandos de campo. Assim, Botafogo e Atlético dão a largada nas semifinais em seus domínios, enquanto Peñarol e River Plate, com campanhas melhores, têm a vantagem de decidir diante de suas respectivas torcidas.

Além disso, os quatro clubes que formam as semifinais asseguraram premiação de 2,3 milhões de dólares (pouco mais de R$ 12 milhões, na cotação atual). Quem alcançar a decisão do torneio, embolsará, no mínimo, 7 milhões de dólares (R$ 38 milhões), valor pago pela Conmebol ao vice-campeão. Já o vencedor embolsa 23 milhões de dólares (R$ 126 milhões).

Somente o Botafogo batalha por uma conquista inédita. Depois de ser semifinalista nas edições de 1963 e 1973, quando o formato era diferente do atual, o Glorioso almeja se tornar o 12º clube brasileiro a faturar a Libertadores. O Brasil, aliás, defende o título. Afinal, o Fluminense é o atual campeão.

Vencedor na edição de 2013, o Atlético busca o bicampeonato. Por outro lado, o Peñarol pretende igualar os seis troféus do Boca Juniors. Já o tetracampeão River Plate sonha em erguer a quinta taça jogando em sua casa, diante dos seus torcedores. Isso porque o Monumental de Núñez será o local da grande decisão.

