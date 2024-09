Vinicius Souza, namorado de Anitta, é pai e teve casamento meteórico após passagem pelo Flamengo

O jogador Vinicius Souza, conhecido como ‘Vinição’ entre rubro-negros, estourou a bolha futebolística e ganhou os holofotes após assumir namoro com Anitta. A oficialização do relacionamento despertou tanta curiosidade em internautas e fãs, que o atleta ganhou mais de 21 mil seguidores horas após as aparições juntos. Revelado pelo Flamengo, o meia teve uma passagem efêmera no profissional e por isso o Jogada 10 reuniu informações sobre o Garoto do Ninho.

Vinição e Anitta começaram a dar brechas de um affair há cerca de um mês, mas, segundo informações, estão juntos há três meses. O casal havia deixado o romance ainda mais evidente nos últimos dias, principalmente durante a viagem da cantora para Grécia. Isso porque o jogador fez comentários e declarações em publicações da amada no país.

A primeira aparição pública para oficialização do romance ocorreu nessa quarta-feira (25) durante a Semana de Moda de Paris. Nesta quinta, Anitta compartilhou um carrossel de imagens com registros da semana, e Vinição aparecia em duas.

Carreira no futebol

O jogador de 25 anos assinou um contrato de quatro anos com o Sheffield United, da Inglaterra, em 2023. O clube disputa a Premier League e tem dado espaço para Vinição, que atua como volante na equipe, se consolidar no futebol do Velho Continente.

De Padre Miguel, bairro do Rio de Janeiro, para o mundo, Vinicius Souza deu seus primeiros passos no futebol justamente no clube de coração. Chegou ao Flamengo em 2014 para figurar a equipe do sub-15 das categorias de base do clube e fez sua estreia no profissional cinco anos depois, em 2019.

A estreia no profissional ocorreu no clássico dos milhões da Taça Rio 2019. Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar da decisão do turno, e o Rubro-Negro levou o troféu nos pênaltis, por 3 a 1. Vinicius disputou, ao todo, cinco partidas do Carioca e três do Brasileirão pela equipe principal.

Transferiu-se ao futebol europeu em 2020, após um acordo entre Flamengo e Lommel SK. O negócio por Vinicius Souza rendeu cerca de R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros à época. Três anos depois, em 2023, o clube belga vendeu Vinição para o Sheffield United. Nesse ínterim, porém, o jogador atuou por empréstimo no Espanyol, da Espanha.

Vinicius Souza fora de campo

Chamou atenção o fato do jogador não ter histórico de namoros com outras famosas além de Anitta. Vinicius Souza é pai de um casal de relacionamentos anteriores, mas com relacionamentos no anonimato. Vinição teve a Maria Eduarda com a influenciadora Isabelle Michel, e Théo com a estudante de direito Victoria Leonor.

Mesmo sendo um cara de poucas polêmicas, Vinição se envolveu em uma durante o breve namoro com a modelo Giulia Dantas – em meados de 2020/2021. Eles terminaram o casamento e apagaram as fotos na volta ao Brasil, poucos dias após a lua de mel nas Maldivas e em Dubai. A separação repentina repercutiu à época.

“Sim, apaguei todas as fotos, pois não tenho mais compromisso com tal pessoa. Peço para respeitarem meu momento, mas não vou dar explicações. Agradeço a todos que tinham carinho pelo casal. Espero que entendam também”, escreveu Giulia.

Vinição consegue manter sua vida pessoal bastante restrita e tem pouco envolvimento com notícias extracampo ou polêmicas. Sabe-se, no entanto, que o atleta viralizou nas redes sociais após a notícia do namoro e conquistou mais de 21 mil seguidores em menos de 24 horas.

