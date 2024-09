São Paulo estipula data para ter Ferreira de volta

O São Paulo estipulou uma data para ter o atacante Ferreira de volta. Recuperado de lesão no quadríceps da perna esquerda sofrida no clássico contra o Palmeiras, em 18 de agosto, o Tricolor espera que o jogador esteja à disposição de Zubeldía no dia 5 de outubro, no embate contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Ferreira já está treinando com o elenco desde o início desta semana. Contudo, ainda está atrás dos demais jogadores em relação à parte física. Assim, o São Paulo estipula mais alguns dias para o jogador recuperar o ritmo de jogo e poder voltar a ser escalado por Zubeldía.

Aliás, já existia a possibilidade de Ferreira estar no banco na quarta-feira (25/9), contra o Botafogo, pela Libertadores. A estratégia era usar o atacante em caso de muita necessidade, já que o atleta tem características de velocidade e drible. Contudo, a comissão preferiu respeitar todos os protocolos e não acelerar o retorno do jogador aos gramados.

Por isso, a tendência é de que Ferreira ainda não participe da rodada do fim de semana. O São Paulo encara o Corinthians, em Brasília, no Mané Garrincha. Ele deve ganhar minutos apenas contra o Cuiabá, na partida seguinte.

Ferreira vem fazendo muita falta para o sistema ofensivo do São Paulo. Afinal, desde a lesão, o Tricolor disputou nove partidas, com três vitórias, três empates e três derrotas, com 37% de aproveitamento. Foram apenas sete gols marcados no período, com outros oito sofridos. Vale lembrar que o jogador era titular da equipe antes da lesão e vinha tendo atuações de destaques.

