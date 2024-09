Santos encaminha renovação de contrato com Souza

O Santos se aproximou de acertar a renovação de contrato do lateral-esquerdo Souza. O garoto tem vínculo com o Peixe apenas até o mês de maio do ano que vem, mas vai estender este período até o final de 2027. Além disso, ele deve receber um significativo aumento salarial do clube.

As negociações estão sendo conduzidas pelo presidente Marcelo Teixeira junto ao empresário Giuliano Bertolucci. O acordo está muito bem encaminhado. O Santos apenas aguarda a chegada do agente na Baixada Santista para assinarem o contrato. Aliás, Souza terá uma multa milionária para o exterior.

Nas últimas semanas, a diretoria de futebol do Santos precisou colocar a renovação de Souza como prioridade. Afinal, caso não negociasse um acordo com os representantes do atleta, corria o risco de perdê-lo de graça no ano que vem. Isso porque o jogador poderia assinar um pré-contrato com outro clube em dezembro.

Souza está no Santos desde 2009 e subiu junto com outro lateral que vem fazendo sucesso na equipe: JP Chermont. Pelo Peixe, o menino da Vila soma sete partidas com 148 minutos em campo e uma assistência, na vitória em cima da Chapecoense por 1 a 0.

Apesar de toda a expectativa em cima do jovem, ele ainda não conseguiu se firmar de vez. Ele disputa posição com Escobar e Hayner, sendo o primeiro titular de Fábio Carille neste momento. Contudo, o Santos acredita tanto no garoto, que se sentiu seguro para negociar Felipe Jonathan no começo do ano, apostando no crescimento do jovem lateral.

