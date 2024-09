Ex-panicat expõe diversas traições em antigo namoro com jogador do Palmeiras

A ex-assistente de palco e “panicat” Babi Muniz teve relacionamentos com jogadores de futebol. Enquanto se exercitava na academia do reality show “A Fazenda”, edição 16, em conversa com o ex-atacante Zé Love, sobre a modalidade, ela chocou a internet. Afinal, ela expôs que foi vítima de diversas traições por um dos ex-companheiros.

Após ser questionado se ficava apreensivo ao bater pênalti por Babi Muniz, Zé Love comentou que enfrentou um dos ex-namorados dela em 2010. No decorrer da conversa, ficou claro que se tratava-se do goleiro Weverton, do Palmeiras.

“Quando você ia bater pênalti ficava tenso? Sei lá, você não ficava com medo”, perguntou a ex-assistente de palco do Pânico.

“Depende muito da situação que o time está. Além do que você vai olhar para o gol e pensar: ‘nossa é grande’. Outra coisa é o estádio ter 40 ou 50 mil pessoas”, explicou o ex-atacante do Santos.

Até que Babi fez novo questionamento.

“Então é uma pressão muito grande, não é? E o povo fica xingando, não é?”, perguntou novamente.

Ex-relacionamento com casos de infidelidade de goleiro do Palmeiras

Em seguida, Zé Love citou o goleiro Weverton.

“E eu bati um pênalti já no… Já bati, na época ele era do Athletico-PR. Santos e eles, em 2010”, destacou o ex-jogador.

No entanto, Love cometeu um erro de data. Weverton, à época, estava na Portuguesa. Ele foi para o Furacão em 2012.

Babi, então, ressaltou a decepção com o ex-companheiro.

“É? Deus me livre”, falou em tom de lamentação.

Posteriormente, a influenciadora Fernanda Campos, que teve um caso com Neymar questionou a colega.

“Vocês já estavam juntos? Não né?”, perguntou.

“Não, eu conheci ele numa balada, mas ele já me mandava um monte de mensagem”, relembrou Babi.

Zé Love, então, questionou se ela estava junto com Weverton quando ele se transferiu para o Palmeiras.

A ex-panicat frisou que terminou com o keeper quando ele foi convocado para a Seleção Brasileira, ainda pelo Furacão.

Depois, Fernanda questionou quantas traições Babi descobriu do antigo namorado e, então, ela causou surpresa.

“Acho que foi uma 15 ou 20 traições, por aí”, respondeu a ex-assistente de palco.

Até que os dois colegas de programa se assustaram.

“Nossa, é muita coisa”.

Até que a ex-panicat relembrou de um momento.

“Uma vez, passamos o Natal juntos, nunca vou me esquecer, e eu estava muito desconfiada. Pedi para ver o celular dele e ele jogou no chão, quebrou e pisou em cima, dizendo que a gente não tinha paz. Ele era muito inteligente. E era sempre a mesma resposta: ‘Você tá louca?’”, detalhou Babi Muniz.

Por fim, ela concluiu que o goleiro do Palmeiras conseguia inverter a situação.

“Como eu ia olhar o celular? Tem pessoas que são gênios em fazer você parecer a louca da história”, finalizou.

Traição de ex-atacante do Athletico no período de gravidez

Até que Fernanda questionou a amiga se aquela havia sido a pior experiência dela em um relacionamento. Com isso, Zé Love citou outro atleta profissional, e Babi confirmou. Trata-se do atacante Marcinho Júnior, atualmente na Chapecoense e que também atuou pelo Athletico, no período em que conheceu a ex-panicat.

Aliás, no relacionamento, o casal teve um filho, Pedro. A ex-assistente de palco lembrou que o jogador chegou a levar uma mulher para a casa deles, no período em que ela estava grávida de nove meses. Além de Weverton e Marcinho, Muniz ainda namorou o volante Liziero, do São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook