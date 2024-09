Dorival fala sobre recuperação de Neymar e novidades nas laterais: ‘Temos posições em aberto’

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira (27), a Seleção Brasileira para os duelos com Chile, em Santiago, e Peru, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Uma das ausências segue sendo Neymar, do Al Hilal, da Arábia Saudita, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e deve retornar aos gramados apenas em 2025.

Ao longo da coletiva, o treinador falou que se deve respeitar os procedimentos naturais do corpo para que o atacante retorne em condições de fazer a diferença. Além disso, elogiou a qualidade do camisa 10, como referência técnica no futebol mundial.

“Acredito que estamos tendo a percepção de como esse jogador é importante. Que, nesses próximos anos, possamos disfrutar de novo de um dos grandes jogadores do futebol mundial. E que possa ser um momento marcante na carreira dele e da nossa Seleção. Eu acho que ele tem que estar confiante atuando e, principalmente, totalmente zerado em relação à lesão, que não foi simples. Demanda tempo, respeito aos procedimentos naturais, para que aí sim ele possa estar em condições. E que a gente possa desfrutar da capacidade e qualidade de um atleta como esse”, disse Dorival Jr.

Novidades nas laterais

Um dos grandes problemas nos últimos anos no futebol brasileiro é a escassez de peças nas laterais que consigam se consolidar na seleção. Diante disso, Dorival decidiu trazer duas novidades na lista: Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon.

“Vanderson é um jogador que tem um ataque muito forte, isso que chamou atenção da maioria dos clubes, saiu do Brasil muito cedo. Ele vem mantendo uma consistência, aparece nos jogos do Mônaco com muita qualidade e nos faz acreditar que pode ser um jogador que ocupará uma posição importante dentro da equipe”, afirmou.

“Temos posições em aberto, tendo dificuldades em algumas outras. De modo geral, tentamos ter uma repetição e um equilíbrio, para que a gente encontre uma regularidade, que todos nós queremos. Esse processo vem melhorando e amadurecendo, dá para sentir isso. É questão de tempo, não que eu esteja pedindo isso. Também quero resultados imediatos. Mas estamos buscando, para que ao encontro desse caminho a gente passe uma confiança muito maior aos nossos torcedores”, concluiu.

