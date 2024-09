Vasco deve ter uma mudança para jogo contra o Cruzeiro

O Vasco deve ter ao menos uma mudança no time titular para enfrentar o Cruzeiro, no domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta-feira (27), o técnico Rafael Paiva treinou com Emerson Rodríguez entre os 11.

Ele entraria, assim, na vaga de Rayan. Apesar de participar do gol de Coutinho contra o Flamengo, o jovem falhou em dois dos últimos jogos do Cruz-Maltino. Contra o Athletico, pela Copa do Brasil, foi expulso ainda no primeiro tempo. Já contra o Palmeiras, deu passe errado para o gol de Flaco López.

Dessa forma, o colombiano volta a ganhar oportunidade no time titular. Afinal, há três jogos que ele se limita a entrar com as partidas em andamento. Nos três compromissos anteriores, porém, começou jogando. Numa dessas partidas, contra o Athletico, pelo Brasileirão, marcou o seu único gol até agora em sua passagem pela Colina. Ele já tem 11 aparições com a Cruz de Malta.

Ainda há incerteza quanto ao companheiro de Maicon na zaga, com a possibilidade do retorno de João Victor na vaga de Léo. No meio, Coutinho pode ganhar o lugar de Payet.

Assim, a provável escalação do Vasco, segundo o portal “ge”, é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor) e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Payet (Philippe Coutinho); Emerson Rodríguez, David e Vegetti.

A partida contra o Cruzeiro ocorre no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Em décimo, com 35 pontos, o Vasco pode se aproximar bem do rival mineiro. Afinal, a Raposa vem em sétimo, com 42 pontos, mas um jogo a mais.

