Newcastle x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (28), o atual campeão Manchester City visita o Newcastle às 8h30 (de Brasília), na partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no St. James’ Park e coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Newcastle

O Newcastle conheceu a primeira derrota nesta edição da Premier League ao perder para o Fulham na rodada passada. Assim, a equipe caiu para a 6ª posição, a primeira fora da zona de classificação para as próximas competições europeias, com 10 pontos.

A boa notícia para os torcedores do Newcastle é que o técnico Eddie Howe não terá baixas de última hora. No entanto, o time segue sem poder contar com Callum Wilson, Sven Botman, Jamaal Lascelles e Lewis Miley, todos lesionados.

Além disso, os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton devem permanecer como titulares da equipe. O volante, inclusive, falhou na derrota do Newcaslte para o Fulham, mas deve receber o respaldo do treinador e seguir entre os 11 iniciais.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o atual campeão é o líder isolado da Premier League 2024/25 e chega embalado para buscar mais uma vitória fora de casa. O City lidera a competição com 13 pontos em cinco jogos, um a mais que o vice-líder Liverpool. Além disso, a equipe vem de uma vitória na Copa da Liga Inglesa, onde Guardiola poupou seus principais jogadores, que retornam ao time para a disputa do Campeonato Inglês neste sábado.

A dúvida na equipe fica por conta da presença de Kevin De Bruyne, que ainda será reavaliado antes do jogo e não tem presença confirmada. Além disso, Guardiola confirmou a lesão de Rodri, que ficará afastado dos gramados até o fim da temporada. Por fim, Oscar Bobb e Nathan Aké, lesionados, completam a lista de desfalques.

Newcastle x Manchester City

6ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 28/09/2024, às 8h30 (de Brasília).

Local: St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne, no nordeste da Inglaterra.

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Savinho, Bernardo, Gundogan, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Jarred Gillett (ING).

VAR: Stuart Attwell (ING).

