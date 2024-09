Ex-goleiro do Arsenal, Lehmann é condenado após ataque com motosserra

O ex-goleiro Jens Lehmann, ídolo do Arsenal, acabou condenado na Alemanha após atacar a casa de um vizinho com uma motosserra. O alemão, de 54 anos, acabou multado em 112 mil libras (pouco mais R$ 800 mil) pelos danos materiais causados na garagem do imóvel. O caso teria ocorrido em 2022. A informação é do ‘The Sun’.

Durante a ação, Lehmann teria usado o instrumento para cortar vigas do telhado da garagem do seu vizinho, próximo ao Lago Starnberg, na região da Baviera, na Alemanha. Condenado em dezembro passado, o ex-goleiro recorreu da sentença de prisão de 10 meses, além do pagamento de uma multa no valor de mais de 350 mil libras (mais de R$ 2,5 milhões). Assim como ele, promotores de Munique também solicitaram a revisão.

Tanto os promotores quanto os advogados de Lehmann teriam entrado em um acordo anteriormente a retomada do julgamento, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (27). Após a sessão, Florian Ufer, representante do ídolo do Arsenal, informou a redução do valor da multa, além da retirada das acusações criminais. O ex-goleiro também pagou cerca de 50 mil libras (quase R$ 400 mil) para o seu vizinho.

Esta é a segunda polêmica envolvendo Lehmann em menos de uma semana. Anteriormente, o ex-goleiro teve sua carteira de habilitação apreendida depois de deixar a Oktoberfest. Ele foi detido por suposta direção perigosa devido ao seu estado alcóolico. O alemão, que de acordo com o ‘Bild’ estava “cambaleando e cheirava a álcool”, não conseguiu soprar o teste de bafômetro e foi levado para delegacia.

Carreira de Jens Lehmann

Jens Lehmann é um ex-goleiro alemão que fez história pelo Arsenal, equipe em que disputou 200 jogos. Ele defendeu o clube de Londres entre 2003 e 2008, além de uma breve passagem em 2011. Pela equipe, conquistou o título invicto da Premier League em 2003/2004, assim como venceu uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Lehmann também defendeu o Schalke 04, o Milan e o Borussia Dortmund, além do Stuttgart.

