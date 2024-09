Milan bate o Lecce com direito a marca de Theo Hernández

O Milan alcançou sua terceira vitória seguida e chegou à vice-liderança do Campeonato Italiano, nesta sexta-feira (27), na abertura da sexta rodada. A vítima foi o Lecce, no San Siro, por 3 a 0. Morata, Theo Hernández e Pulisic marcaram para o time da casa, em jogo que contou com marca histórica do lateral-esquerdo, aliás.

LEIA MAIS: Ex-goleiro do Arsenal, Lehmann é condenado após ataque com motosserra

O jogo

Se não começou tão bem a partida, cedendo algumas oportunidades para o Lecce, o Milan conseguiu se encontrar e enfileirar gols. Afinal, a partida marcava 0 a 0 aos 37′ do primeiro tempo. Aos 43′, porém, o placar estava em 3 a 0.

Primeiro, Theo Hernandez cobrou falta na cabeça de Morata, que venceu o goleiro Falcone. Três minutos depois, o próprio lateral recebeu passe incrível de Rafael Leão e fuzilou para as redes, aos 41′. Dessa forma, ele se igualou a ninguém menos que Paolo Maldini como o defensor com mais gols pelo Milan.

Pulisic também queria participar da festa milanesa, aliás. Em verdadeira blitz, Abraham acertou a trave e depois parou no goleiro. No rebote, porém, o norte-americano mandou de canhota para fazer o terceiro.

Na etapa final, com a vitória encaminhada, o Milan reduziu a velocidade. Assim, o Lecce chegou a acertar a trave, aproveitando vacilo da zaga dos Rossoneri. Na reta final, Bartesaghi, que entrara há cinco minutos, fez entrada criminosa e levou vermelho direito, deixando o Milan com um a menos. No entanto, a vantagem era muito vasta, com o Milan sabendo levar a vitória em banho-maria.

Próximos passos

O Milan fica, então, na segunda posição, com 11 pontos. É a mesma pontuação do líder Torino, que ainda joga na rodada. Agora, a equipe Rossoneri se volta para a Liga dos Campeões. Na terça, (1º de outubro), visita o atual vice-campeão da Liga Europa, Bayer Leverkusen, pela segunda rodada.

Ao Lecce, resta a Serie A, onde ocupa a 17ª posição, com apenas cinco pontos. Enfrenta a Udinese, fora de casa, na sétima rodada. A partida ocorre somente no outro domingo (5).

6ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (27)

Milan 3 x 0 Lecce

Sábado (28)

Horários de Brasília

Udinese x Inter – 10h

Genoa x Juventus – 13h

Bologna x Atalanta – 15h45

Domingo (29)

Torino x Lazio – 7h30

Roma x Venezia – 10h

Como x Verona – 10h

Empoli x Fiorentina – 13h

Napoli x Monza – 15h45

Segunda-feira (30)

Parma x Cagliari – 15h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.