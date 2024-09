De virada, Dortmund vence e assume a vice-liderança do Alemão

O Borussia Dortmund, em casa, recebeu o Bochum, nesta sexta-feira (27/9), no jogo que abriu a quinta rodada do Alemão. Depois de péssimo início, quando levou dois gols (Bero e De Wit) e somente não levou o terceiro por total imperícia de Boadu, conseguiu a virada. E sob o comando de Guirassy. Afinal, o guineano, recém-contratado junto ao Stuttgart, diminuiu ainda no primeiro tempo com Guirassy. Na etapa final, sofreu o pênalti que Can converteu e empatou. E foi de Guirassy o gol da virada. Na reta final, Nmecha ampliou. Enfim, Dortmund 4 a 2.

Coma vitória, o Borussia Dortmund chega aos dez pontos, na vice-liderança provisória e começando a se aproximar do ponteiro Bayern, que tem 12 pontos. Mas que ainda joga neste sábado com o atual campeão Leverkusen. Mas o Bochum tem apenas um ponto. Dessa forma, está na zona de rebaixamento.

Bochum surpreende no primeiro tempo

O Dormund – atual vice-campeão europeu – esteve irreconhecível nos primeiros 30 minutos. Recebendo um rival que vinha de três derrotas e um empate, estava desfalcado de jogadores importantes e tecnicamente muito inferior, falhou demais. E logo estava perdendo por 2 a 0. Aos 16, o Bochum encaixou contra-ataque. Bero triangulou com Hoffmann recebeu na área e bateu na saída do goleiro Kobel. Aos 21, um erro terrível de Kobel gerou o segundo gol. Ele recebeu uma atrasada, se enrolou com a marcação e soltou a bola no pé de De Wit, que só tocou para a rede.

E quase o Bochum fez o terceiro. Em nova falha da marcação, Boadu recebeu sem marcação, entrou na área e bateu na saída de Kobel. Mas raspou a trave direita do arqueiro era gol feito. Somente depois dos 30 minutos o Dortmund começou aparecer com maior força ofensiva, pressionando o time visitante, perdendo duas chances. Enfim, diminuiu aos 42, em cabeçada de Guirassy após cruzamento da direita de Brandt.

Dortmund vira no segundo tempo

Como era esperado, o Dortmund ficou em cima no segundo tempo. Após perder duas ótimas oportunidades, empatou aos 16. Guirassy recebeu na área e foi derrubado por Passlack. Pênalti que Emre Can cobrou no alto do goleiro Drewes. Dois minutos depois, Broschinski teve a chance de recolocar o Bochum na frente. Mas Kobel se redimiu da falha no segundo gol com grande defesa. Aos 30, veio a virada, O Dortmund roubou a bola na defesa e Guirassy foi lançado. Ele ajeitou de cabeça para Duranville, e recebeu na entrada da área para fazer o terceiro gol dos donos da casa.

Aos 35, Adeyemi fez grande jogada pela direita. Partiu de sua defesa até a entrada da área de ataque. Em seguida, tocou para Nmecha. O chute foi fraco. Mas o goleiro Drewes mandou mal, engolindo um françago. Assim, fechou o placar em 4 a 2.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (27/9)

Borussia Dortmund 4×2 Bochum

Sábado (28/9)

Jogos das 10h30:

Mainz x Heidenheim

Wolfsburg x Stuttgart

Freiburg x St. Pauli

RB Leipzig x Augsburg

Borussia M’Gladbach x Union Berlin

13h30 – Bayern x Leverkusen

Domingo (29/9)

10h30 – Kiel x Eintracht

12h30 – Hoffenheim x Werder Bremen

