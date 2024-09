Arsenal x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

Em mais uma temporada na busca pelo título nacional, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Premier League 2024/25. Neste sábado (28), os Gunners recebem o Leicester às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

Os Gunners chegam embalados após a classificação na Copa da Liga Inglesa, quando golearam o Bolton por 5 a 1, mesmo com o time praticamente reserva. Dessa maneira, o técnico Mikel Arteta volta a ter seus principais jogadores à disposição.

No entanto, o Arsenal segue com alguns atletas no departamento médico do clube, sem condições de jogo. São os casos de Tierney, Tomiyasu, Mikel Merino, Odegaard, Zinchenko, e Raya, todos lesionados.

Na Premier League, o Arsenal vem de um empate sofrido no último lance do jogo contra o City, em confronto direto pela liderança da competição. Assim, os Gunners perderam posições na tabela e caíram para o 4º lugar, com 11 pontos, dois a menos que o líder City. Liverpool e Aston Villa, segundo e terceiro colocados, respectivamente, também estão acima dos Gunners.

Como chega o Leicester

Por outro lado, o Leicester não faz um bom início de temporada em seu retorno à Premier League. Isto porque o clube, que foi campeão em 2015/16, somou apenas três pontos nas cinco primeiras rodadas e ainda não venceu na elite do futebol inglês.

Além disso, o Leicester também teve seu compromisso na Copa da Liga Inglesa, mas precisou dos pênaltis para avançar às oitavas de final diante do Walsall.

Por fim, Vestergaard, Stolarczyk e Daka, lesionados, serão desfalques neste sábado.

Arsenal x Leicester

6ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 28/09/2024, às 11h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.

Arsenal: Neto; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Declan Rice, Partey e Kai Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Leicester: Mads Hermansen; James Justin, Wout Faes, Caleb Okoli e Victor Kristiansen; Oliver Skipp e Harry Winks; Jordan Ayew, Wilfrid Ndidi e Stephy Mavididi; Jamie Vardy. Técnico: Steve Cooper.

Árbitro: Sam Barrott (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

