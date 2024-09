Santos x Operário: escalações, onde assistir e arbitragem

O Santos encara o Operário neste sábado (28/9), às 18h, na Vila Viva Sorte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe perdeu a chance de assumir a liderança na rodada passada, ao empatar com o Novorizontino em casa, mas busca uma nova vitória para seguir na caminhada do título. Já o Fantasma venceu o Guarani em seu último embate e tenta manter o embalo na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Santos

O Peixe não tem nenhum desfalque para a partida e, assim, deve repetir a escalação que empatou com o Novorizontino na última rodada. Em contrapartida, o Santos tem cinco titulares pendurados. São eles o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e os meias João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. Além deles, também estão com dois cartões amarelos o lateral-direito Rodrigo Ferreira, e os volantes Sandry e Tomás Rincón. A equipe está na segunda colocação, com 50 pontos e pode assumir a liderança da Série B nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Operário e o Novorizontino tropeçar contra a Ponte Preta.

Como chega o Operário

Já o Fantasma terá um ataque alterativo contra o Santos. Afinal, Mingotti saiu de campo machucado no primeiro tempo do jogo contra o Guarani, na última rodada e não viajou. Já Daniel Lima, autor de três gols nos últimos seis jogos, recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Assim, a tendência é que o sistema ofensivo seja formado por Rodrigo Rodrigues, Ronald e Felipe Augusto. Além disso, a equipe terá o retorno do zagueiro Willian Machado e do atacante Maxwell, que cumpriram suspensão na última rodada. Por fim, na zaga, há dúvida se a dupla será completada por Joseph ou Allan Godói. Gabriel Feliciano briga pela lateral esquerda.

SANTOS X OPERÁRIO



Série B-2024 – 29ª rodada

Data e horário: 28/9/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Vila Viva Sorte, Santos(SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair Cunha e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme. Técnico: Fabio Carille.

OPERÁRIO: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói (Joseph), Willian Machado e Pará; Índio (Jacy), Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Felipe Augusto. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

