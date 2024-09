Francês: PSG vence Rennes com dois de Barcola

O PSG segue na liderança isolada do Campeonato Francês 2024/25. Nesta sexta-feira (27), o clube de Paris venceu o Rennes por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela sexta rodada da Ligue 1. O grande destaque foi Barcola, autor de dois gols. Além do atacante, Lee completou o triunfo para os donos da casa. Por outro lado, Kalimuendo, de pênalti, descontou para a equipe visitante.

Dessa maneira, o PSF chegou aos 16 pontos em seis partidas, com um total de cinco vitórias e um empate. Ao mesmo tempo, a vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha é de três pontos. No entanto, o rival ainda entra em campo nesta sexta rodada e pode igualar os parisienses no número de pontos.

Por outro lado, o Rennes chegou aos sete pontos e subiu para a 8ª posição. Mas, a tendência é que a equipe seja ultrapassada no decorrer desta sexta rodada.

O jogo

O Paris Saint-Germain quase abriu o placar logo aos quatro minutos, com Marquinhos, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento após revisão do VAR. O primeiro gol saiu aos 28 minutos, em um contra-ataque. Dembélé passou para Barcola, que ajeitou o corpo e bateu com precisão para marcar.

No segundo tempo, o PSG ampliou aos 13 minutos com um gol de Lee. Aos 23, Barcola marcou o terceiro, após assistência de Hakimi. Por outro lado, o Rennes descontou aos 30, com Kalimuendo em cobrança de pênalti, mas qualquer esperança de reação foi frustrada quando o gol de Seideu acabou sendo anulado pelo VAR. Assim, o placar de 3 a 1 prevaleceu até o apito final.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Sexta-feira (27/9)

Auxerre 3×0 Brest

PSG 3×1 Rennes

Sábado (28/9)

Lens x Nice – 12h

Le Havre x Lille – 14h

Monaco x Montpellier – 16h

Domingo (29/9)

Toulouse x Lyon – 10h

Angers x Reims – 12h

Nantes x Saint-Étienne – 12h

Strasbourg x Olympique de Marselha – 15h45

*Horários de Brasília.

