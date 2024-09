Policial rouba a cena na beira do gramado em jogo na Colômbia

Uma policial roubou a cena durante o jogo entre América de Cali e Desportivo La Equidad, pela Copa da Colômbia. Alexa Narvaez ofuscou os jogadores devido a sua beleza, que acabou despertando quase todas as atenções da arquibancada.

Em sua rede social, a oficial da lei publicou um vídeo em que aparece circulando próximos ao público durante o jogo. Na legenda da publicação, Alexa mostrou toda sua autoestima.





“Ande e brilhe. Lembre-se… Sua mentalidade é tudo. Pense positivo, pense na felicidade, pense no sucesso. Se meu brilho te machuca tanto, por favor, não olhe porque você ficará cego”, escreveu a policial.

Confira o vídeo:









Uma publicação compartilhada por Alexaaa Narvaez (@alexaaa_narvaez)





Nos comentários, diversos seguidores elogiaram a beleza de Alexa. Além disso, brincaram pelo fato dela ser uma oficial da lei.

“Os fãs olham mais para você do que para o jogo”, disse um.

“Prenda-me, por favor, eu imploro..”, brincou outro.

Além de policial, Alexa Narvaez tem torcida assumida na Colômbia

Esta não é a primeira vez que Alexa viraliza em relação a sua ligação com o América de Cali. Anteriormente, no início do ano, a policial apareceu em um vídeo comemorando um gol da equipe ao lado do campo.

