Wolves x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tentativa de encerrar a hegemonia do City na Premier League, o Liverpool volta suas atenções ao Campeonato Inglês. Neste sábado (28), os Reds visitam o Wolves às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada da competição. A bola rola no Molineux Stadium, em Wolverhampton, West Midlands, na Inglaterra. Ambas as equipes vivem momentos opostos na temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Wolves

Em péssimo início de temporada, o Wolves tem a pior campanha desta edição da Premier League e somou apenas um ponto nas cinco primeiras rodadas. O time é o lanterna da competição e terá mais um duelo complicado pela frente.

Ao mesmo tempo, o técnico Gary O’Neil terá outras dificuldades além de enfrentar o vice-líder da competição. Isto porque Enso Gonzalez, Boubacar Traore, Sasa Kalajdzic, Yerson Mosquera, Toti Gomes e Bastien Meupiyou são desfalques confirmados por motivo de lesão.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool chega para mais uma temporada como um dos favoritos para ficar com o título da Premier League. Ao mesmo tempo, os Reds vivem um momento de reconstrução sob o comando do técnico Arne Slot, que assumiu o cargo deixado por Klopp.

No momento, o Liverpool é o vice-líder da Premier League com 12 pontos, um a menos que o City. Além disso, o time venceu seis dos últimos sete jogos, somando todas as competições.

Contudo, o goleiro Alisson aparece como dúvida para o jogo devido a um problema muscular e pode ser substituído por Kelleher neste sábado. Por fim, Elliot, lesionado, é o único desfalque do Liverpool para o duelo em Wolverhampton.

Wolves x Liverpool

6ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 28/09/2024, às 13h30 (de Brasília).

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton, West Midlands, Inglaterra.

Wolves: Johnstone; Semedo, Santiago Bueno, Dawson e Ait Nouri; André, Bellegarde, João Gomes, Lemina e Matheus Cunha; Strand Larsen. Técnico: Gary O’Neil.

Liverpool: Alisson (Kelleher); Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, MacAllister e Szoboszlai; Luis Díaz, Salah e Darwin Nuñez. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

