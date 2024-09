Neymar volta a ser alvo de críticas de Luana Piovani: ‘Cai a máscara’

O atacante Neymar voltou a ser alvo de críticas da apresentadora e atriz Luana Piovani. Ela relembrou a confusão com o jogador do Al-Hilal, que ocorreu em maio, quando discutiram em uma rede social sobre uma possível ‘privatização’ de praias no Brasil. As novas declarações foram dadas em uma entrevista exibida em um canal português nesta sexta-feira (27).

De acordo com a visão de Piovani, Neymar perdeu a razão durante a discussão e acabou saindo prejudicado com o episódio.

“Ele perdeu completamente a razão, o peixe morre pela boca. Foi ofensivo e aí o Brasil inteiro viu, cai a máscara. Uma hora cai a máscara. Mentira só funciona no teatro”, afirmou a artista no programa ‘Julia’, apresentado por Julia Pinheiro e exibido pela rede Sic.

Além disso, a atriz também explicou o motivo de ter se pronunciado contrariamente a Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

“Contra fatos não há argumentos. Isso já é antigo, mas o que aconteceu é que estávamos muito próximos da liberação de uma lei. (…) Os donos do resort não iam querer misturar quem tem dinheiro e não tem. Eu não fiz nada, só fui para as redes sociais pedir pra assinar o abaixo assinado. Foi só o que eu fiz”, esclareceu Piovani.

