Ramón Díaz esboça time titular do Corinthians para clássico contra o São Paulo

O Corinthians segue a preparação para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (27), o técnico Ramón Díaz começou a esboçar o time para o duelo no Mané Garrincha.

O comandante realizou uma atividade tática de enfrentamento. Uma parte do treino foi destinada a organizar a equipe ofensiva e defensivamente. Os jogadores ainda participaram de trabalhos com bolas paradas e cobranças de penalidades.

A tendência é que Memphis Depay siga como opção no banco de reservas. Nesta sexta, o holandês apareceu com novo visual e participou normalmente das atividades com os companheiros. Uma possível novidade entre os relacionados é o volante Raniele, que está recuperado de lesão. Ele não atua desde a derrota para o Botafogo, no dia 14.

Assim, Ramón Díaz deve mandar a campo contra o São Paulo a seguinte escalação: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Neste sábado, o Timão encerra a preparação para o clássico com um treino aberto na Neo Química Arena. Em seguida, viaja para Brasília, local do jogo contra o Tricolor.

