Benfica x Gil Vicente: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica recebe o Gil Vicente, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luz, pela sétima rodada do Campeonato Português. A equipe comandada por Bruno Lage, ex-Botafogo, busca seguir o bom momento dentro de campo e ficar nas primeiras posições da tabela. Do outro lado, o time de Bruno Pinheiro quer acabar com a oscilação no torneio.

Historicamente, o Benfica leva ampla vantagem nos confrontos diretos com o Gil Vicente. Em 51 jogos, o time lisboeta venceu 38 vezes, enquanto o Gil Vicente conseguiu apenas seis vitórias e sete empates. O último encontro entre as duas equipes, aliás, terminou com uma vitória confortável do Benfica por 3 a 0, o que reforça o favoritismo das Águias para este novo duelo.

Onde assistir

A partida entre Benfica e Gil Vicente, aliás, terá transmissão da Disney+ Premium.

Como chega o Benfica

O Benfica ocupa o terceiro lugar, com 13 pontos, sendo quatro vitórias, um empate e uma derrota. Em seu último confronto, conseguiu uma goleada importante sobre o Boavista. Dessa forma, a Águia, afinal, já são seis jogos sem perder entre Liga e Liga dos Campeões, com cinco vitórias e um empate.

Com um ataque eficiente e uma defesa sólida, o time lisboeta, aliás, tem mostrado um futebol dinâmico e ofensivo, com destaque para jogadores como Di María e Pavlidis, que vêm se destacando nas últimas partidas.

Como chega o Gil Vicente

O Gil Vicente, por sua vez, está em nono lugar com sete pontos, graças a uma vitória, quatro empates e uma derrota. No último jogo, empatou por 1 a 1 com o Casa Pia. São cinco jogos sem vencer, com uma vitória e quatro empates nesse período. Em coletiva nesta sexta-feira, o técnico Bruno Pinheiro, aliás, destacou que deseja desafiar o “favoritismo do Benfica”

“Queremos apresentar as nossas ideias e tentar contrariar o favoritismo do Benfica. A vontade de ganhar tem de estar sempre presente, mesmo sabendo que é difícil. O Benfica tem uma dimensão superior, mas queremos conquistar pontos”, disse o técnico dos barcelenses.

BENFICA x GIL VICENTE

Campenato Português – 7ª rodada

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

Data-Hora: 28/9/2024, às 16h30 (de Brasília)

BENFICA: Anatolii Trubin; Álvaro Fernández, António Silva, Nicolás Otamendi e Tomás Araujo; Florentino Luis, Orkun Kökcu e Fredrik Aursnes; Kerem Akturkoglu, Vangelis Pavlidis e Ángel Di María. Técnico: Bruno Lage.

GIL VICENTE: Andrew; Ze Carlos, Jonathan Buatu, Ruben Fernandes e Sandro Cruz; Jesús Castillo, Kanya Fujimoto e Joao Teixeira; Jordi Mboula, Caue Vinicius e Félix Correia. Técnico: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

VAR: Rui Oliveira