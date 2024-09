Thiago Asmar, o Pilhado, surge de palhaço após queda do Flamengo na Libertadores

O apresentador Thiago Asmar, o Pilhado, apareceu vestido de palhaço após a eliminação do Flamengo na Libertadores. Durante a apresentação do programa ‘Bate Pronto’, da Jovem Pan Esportes, o jornalista explicou que a roupa era uma “homenagem” ao torcedor do Flamengo, que fez “papel de palhaço” após a eliminação para o Peñarol na Libertadores.

De acordo com o jornalista, o torcedor rubro-negro acabou enganado por promessas e expectativas criadas para a competição.

“Você que acreditou na promessa do Tite. Ele prometeu que iria fazer gol no Peñarol. Você fez o que? Papel de palhaço, assim como o apresentador que aqui está. Pra você que acreditou que o Gabigol ainda pode decidir uma Libertadores pelo Flamengo. Assim como apresentador idiota aqui, você fez papel de palhaço. Pra você que acreditou que o presidente Landim ia ser firme. Ele falou isso no início do mandato dele. Você que virou palhaço com o Tite, com o Marcos Braz, com o Landim. Saiba que eu sinto o mesmo”, criticou Pilhado.

O apresentador também criticou o desempenho dos jogadores. Para Pilhado, as atuações abaixo da média são de responsabilidade de Tite. Ele também pediu a demissão imediata do técnico.

“Hoje eu vesti essa fantasia em homenagem a quem faz o torcedor do Flamengo de palhaço dentro do campo. Ninguém joga mais nada. Ninguém se entrega, ninguém tem sangue nos olhos. Isso é o reflexo do seu treinador, um treinador apático e covarde. Foi eliminado pelo Peñarol sem jogar nada. (Tite) Tem que ser demitido hoje, já teve o tempo que merecia. O Dorival foi demitido com um título de Libertadores. Se essa diretoria tiver critério, o Tite cai hoje”, disse o jornalista.

Flamengo segue na briga pela Copa do Brasil, mas longe no Brasileirão

Depois de eliminado na Libertadores, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 20h, quando recebe o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão. Com um jogo a menos que o líder Botafogo, o Rubro-Negro está 11 pontos atrás na tabela.

Enquanto isso, no dia 2 de outubro, a equipe carioca inicia a semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo contra o Corinthians será no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.