Osasuna x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O líder do Campeonato Espanhol 2024/25 volta a campo neste sábado (28). O Barcelona visita o Osasuna às 16h (de Brasília), no estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, no norte da Espanha, em partida válida pela oitava rodada da La Liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Osasuna

O Osasuna faz um início de temporada regular e vem de um empate sem gols diante do Valencia. Assim, a equipe chegou aos 11 pontos na La Liga e aparece na 7ª posição, a primeira fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Dessa maneira, a equipe de Navarra vai tentar encerrar a sequência de vitórias do Barça para entrar de vez na briga pela parte de cima da tabela.

Contudo, o técnico Vicente Moreno não poderá contar com Kike Barja e Iker Muñoz para a partida deste sábado, ambos lesionados.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona vive um grande momento na La Liga e lidera a competição de forma isolada, com 100% de aproveitamento. O time comandado pelo técnico Hansi Flick tem sete vitórias em sete jogos e está com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Real Madrid.

LEIA MAIS: Barcelona é punido pela Uefa por cartaz de cunho nazista de torcedores

Ainda sem poder contar com o goleiro Szczsezny, que deixou de lado a aposentadoria para ser o substituto do lesionado Ter Stegen, o espanhol Iñaki Peña seguirá como titular na meta do Barça, como ocorreu na vitória sobre o Getafe, na rodada passada.

Além disso, o Barcelona pode ter a novidade de Pedri no meio de campo, na vaga de Casado. Por fim, Ronald Araujo, Dani Olmo, Fermín López, Gavi e Bernal, lesionados, seguem como desfalques.

Osasuna x Barcelona

8ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 28/09/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Reyno de Navarra, em Pamplona, norte da Espanha.

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Herrando, Boyomo e Bretones; Lucas Torró, Moncayola e Moi Gómez; Budimir, Zaragoza e Aimar Oroz. Técnico: Vicente Moreno.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Iñigo Martínez, Cubarsí e Balde; Pedri e Eric García; Raphinha, Yamal e Ferrán Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (ESP).

VAR: Valentín Pizarro Gómez (ESP).

