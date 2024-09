Ex-jogador Anderson tem pedido de prisão revogado pela justiça

Nesta sexta-feira (27) o ex-jogador Anderson, com passagens de destaque por Grêmio, Manchester United, da Inglaterra, e aparições na Seleção Brasileira, chegou a um acordo sobre a dívida referente ao pagamento de pensão para dois filhos e evitou a prisão, que foi revogada pela Justiça.

Anderson, no entanto, tinha uma dívida superior a R$ 300 mil. Com juros e correção, o valor subiu para R$ 333 mil. No entanto, o acordo, protocolado nesta quinta-feira, estabeleceu o pagamento parcelado. Desse modo, a Justiça expediu o mandado para revogar a prisão no mesmo dia.

Veja mais: Namorado de Anitta fecha comentários em rede social

Ainda sobre o caso, de acordo com informação da imprensa gaúcha, a defesa de Anderson não comentou o caso. A 6ª Vara Cível da Família de Porto Alegre determinou, portanto, que ele fosse levado para o Instituto Penal Irmão Miguel Dário, mas Anderson não chegou a ser preso.

O ex-jogador Anderson foi denunciado em 2021

Aliás, Anderson se tornou réu em 2021, após o Ministério Público do RS o acusar de participar de um esquema que desviou R$ 35 milhões de uma indústria e da Bolsa de Valores, além de lavar dinheiro em operações com criptomoedas. Ele foi um dos oito denunciados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.