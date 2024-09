Inter encaminha venda de Igor Gomes para futebol árabe

O Internacional encaminhou a venda do zagueiro Igor Gomes para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O defensor não fica à disposição para a partida no domingo contra o Vitória, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do ‘ge’.

A negociação ficou em US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões), mas o clube gaúcho ficará com US$ 4,5 milhões (R$ 24,4 milhões). A janela de transferências dos Emirados se encerra no dia 30, na próxima segunda-feira. O Colorado, aliás, tem conversas em andamento para manter uma parte do passe do defensor.

O jogador, inclusive, era o grande favorito a ser o parceiro de Vitão no sistema defensivo na partida contra o Vitória, mas foi liberado por conta das tratativas.

Igor Gomes chegou a renovar o contrato até o fim de 2026. Desde agosto de 2022, o defensor disputou 63 jogos pelo clube gaúcho, o último deles ao entrar no primeiro tempo do empate do Inter com o Bragantino. Ele fez três gols. Além de zagueiro, também entrou como lateral-direito.