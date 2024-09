Com Vargas e Pulgar, Chile anuncia convocados para duelo contra o Brasil

O Chile, sob o comando do técnico Ricardo Gareca, convocou nesta sexta-feira (27) sua seleção para os duelos contra Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Direto do Brasil, alguns clubes se envolveram e tiveram jogadores convocados.

Pelo lado do Flamengo, o volante Erick Pulgar foi convocado, assim como o atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG, e o defensor Benjamín Kuscevic, do Fortaleza. Esses são os representantes de equipes brasileiras convocados para os dois compromissos.

Afinal, o maior artilheiro da seleção chilena, o craque Alexis Sánchez, não recebeu convocação. Outro atacante que ficou de fora foi Brereton. Esses dois jogadores são alguns dos poucos chilenos que ainda atuam nas principais ligas europeias, com Sánchez jogando na Udinese, da Itália, e Brereton no Southampton, da Inglaterra.

Todavia, o Chile, portanto, enfrentará o Brasil em Santiago, no dia 10 de outubro, e, em seguida, terá um compromisso contra a Colômbia, fora de casa, no dia 15. Sem se classificar para Copas desde 2014, a seleção chilena ocupa, neste momento, a penúltima posição, atrás apenas do Peru, e está fora do grupo de classificação.

Confira a convocação do Chile

Goleiros: Bryan Cortés (Colo Colo, CHI), Lawrence Vigouroux (Swansea City, GAL), Vicente Reyes (Cambridge United, ING).

Defensores: Guillermo Maripán (Monaco, FRA), Paulo Díaz (River Plate, ARG), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Matías Zaldivia (Universidad de Chile, CHI), Fabián Hormazábal (Universidad de Chile, CHI), Felipe Loyola (Independiente, ARG), Gabriel Suazo (Toulouse, FRA), Thomas Galdames (Krylia Sovetov, RUS), Marcelo Morales (Universidad de Chile, CHI).

Meias: Rodrigo Echeverría (Huracán, ARG), Erick Pulgar (Flamengo, BRA), Marcelino Núñez (Norwich City, ING), Williams Alarcón (Huracán, ARG), Luciano Cabral (León, MEX), Esteban Pavez (Colo Colo, CHI), Diego Valdés (América, MEX), Carlos Palacios (Colo Colo, CHI).

Atacantes: Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Víctor Dávila (América, MEX), Eduardo Vargas (Atlético-MG, BRA), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile, CHI), Gonzalo Tapia (Universidad Católica, CHI), Lucas Cepeda (Colo Colo, CHI).

