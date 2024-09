City, fora de casa, fica no empate com Newcastle. Liderança em risco

No St.James Park, na manhã deste sábado (28/9), o Newcastle recebeu o Manchester City, no jogo que abriu a sexta rodada da Premier League Inglesa. O time da casa queria mostrar a sua força diante do maior favorito ao título. Mas os Citizens saíram atrás no primeiro tempo, belo gol de gol de Gvardiol. Contudo, na etapa final, Gordon, de pênalti, empatou: 1 a 1.

O Manchester City, que é o atual tetracampeão inglês, chega aos 14 pontos, mantendo a liderança da Premier League. Contudo, corre o risco de perder posições para Liverpool e Aston Villa (12 pontos) que ainda jogam na rodada. Entretanto, o Newcastle, que sonhava com a vice-liderança, foi aos 11 pontos, mas ainda fora do G4.

Legião Brasileira

No City, o goleiro Ederson, como sempre, começou titular, com boas defesas, mas fez o pênalti que gerou o empate. Contudo seu companheiro de Seleção Brasileira, o atacante Savinho, começou no banco, no revezamento que Guariola faz no ataque. Entrou no segundo tempo. Do lado do Newcastle, Bruno Guimarães e Joelinton foram titulares, fizeram bom jogo. O primeiro fez boas jogadas, como no lance do gol de empate. Joelinton, por sua vez, quase fez um gol, mas seu chute parou na defesa de Ederson.

City na frente

No primeiro tempo, o City entrou com mudanças na escalação. De Bruyne estava vetado. E Guardiola entrou com Grealish e Gundogan como titulares. Assim, deixou Savinho e Foden no banco. Os Citizens dominaram os primeiros 45 minutos. Manteve a posse (59%) e mais finalizações (8 a 6). Porém, até os 30 minutos, nenhum lance claro de gol ocorreu.

Aos 34, saiu o gol do Manchester City. Grealish fez grande jogada pela esquerda e encontrou o lateral Gvardiol, que entrou na área de surpresa. O zagueiro croata cortou a marcação de Burn e tocou deslocando o goleiro Pope para fazer 1 a 0. Ao levar o gol, o Newcastle 0 que não tinha Callum-Wilson e por isso entrou com Gordon como atacante de referência – tentou dar a resposta e por pouco não chegou ao empate Numa blitz pela esquerda, a bola chegou até Joelinton que chutou para grande defesa de Ederson.

Segundo tempo

Para alívio da torcida da casa, o Newcastle, que voltou mais objetivo no segundo tempo, conseguiu o empate aos 13 minutos. Bruno Guimarães avançou pelo meio e de um passe de cinema para Gordon, no meio dos zagueiros. O astro do Newcastle entrou livre na área e acabou derrubado por Ederson. Pênalti que o mesmo Gordon cobrou e deixou tudo igual. O jogo seguiu com os times buscando o gol. E a melhor oportunidade rolou nos acréscimos, um chute de Bernardo Silva que o goleiro Pope voou e evitou que o City voltasse para casa com a vitória.

Jogos da 6ª rodada da Premier League

Sábado (28/9)

Newcastle 1×1 Manchester City

Jogos das 11h

Everton x Crystal Palace

Chelsea x Brighton

Brentford x West Ham

Arsenal x Leicester

Nottingham x Fulham

13h30 – Wolverhampton x Liverpool

Domingo (29/9)

10h – Ipswich x Aston Villa

12h30 – Manchester United x Tottenham|

16h – Bournemouth x Southampton

