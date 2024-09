Torino x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Torino recebe a Lazio neste domingo (29), às 7h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Turim iniciou a jornada liderando a competição, com onze pontos em cinco jogos, e um novo triunfo a fará permanecer na ponta da tabela de classificação. Por outro lado, o clube da capital, com sete, era o oitavo e corre risco de perder diversas posições caso perca a partida.

Como chega o Torino

Embora a campanha seja ótima na Série A, o Torino teve uma decepção no meio da semana. Na quarta-feira, com um time misto, perdeu em casa para o Empoli e, desse modo, foi eliminado da Copa da Itália. Dessa forma, o foco agora é no Campeonato Italiano. Nele, aliás, a equipe vem de vitória como visitante, por 3 a 2 sobre o Verona.

Para o jogo deste domingo, o técnico Paolo Vanoli, afinal, poderá contar com o meio-campista Vlasic, que fará sua estreia na Série A.

Como chega a Lazio

A equipe romana inegavelmente teve um meio de semana auspicioso. Pela Liga Europa, a Lazio, fora de casa, derrotou o Dinamo de Kiev por 3 a 0. Na Série A, no entanto, o momento é de tentar recuperação. pois perdeu para a Fiorentina na quinta rodada.

Para isso, o técnico Marco Baroni terá os retornos de Castellanos, Dia e o capitão Zaccagni. No meio, Guendouzi retoma sua posição ao lado de Rovella. Na defesa, Tavares e Lazzari assumem os lugares de Marusic e Pellegrini, com a dupla central formada por Gila e Romagnoli, e Provedel novamente na meta.

TORINO X LAZIO

Campeonato Italiano – 6ª Rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 7h30

Local: Estádio Olímpico, em Turim (ITA)

TORINO: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco e Maripan; Lázaro, Ricci, Vlasic, Ilie e Sosa; Sanabria e Zapata. Técnico: Paolo Vanoli

LAZIO: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli e Tavares; Guendouzi e Rovella; Noslin, Dia e Zaccagni; Castellanos. Técnico: Marco Baroni

Árbitro: Lombardo Simone Sozza

VAR: Paolo Mazzoleni

Onde Assistir: Disney+

