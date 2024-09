Palmer tem primeiro tempo de Pelé na vitória do Chelsea

Com atuação fantástica de Cole Palmer no primeiro tempo, o Chelsea, em casa, no Stamford Bridge, venceu o Brighton no fim da manhã deste sábado (28/9) pela sexta rodada da Premier League. Fantástica é pouco. Afinal, apenas no primeiro tempo o atacante de 22 anos fez quatro gols, incluindo um de falta que mereceu aplausos de pé Isso em um intervalo de 20 minutos mágicos. No segundo tempo Palmer passou em branco, assim como o seu time. No fim, vitória por 4 a 2. Os gols do Brighton foram de Rutter e Baleba. Aliás, todos os tentos foram na primeira etapa.

O Chelsea tem 13 pontos. Assim, fica coladinho na turma da frente (City e Arsenal, com 14 pontos). Mas o Brighton, com oito pontos, está no meio da tabela.

Poker de Cole Palmer

O Brighton começou mostrando suas garras aos sete minutos, com Rutter concluindo assistência de Baleba e colocando os visitantes na frente. Contudo, aos 21, Palmer recebeu de Nate Jackson e começou o seu show, empatando o jogo. Depois de o Chelsea ter um gol anulado pelo VAR, com Sancho, aos 24, o Chelsea ampliou. Palmer, de pênalti, aos 28 minutos. Pouco depois, aos 31, Palmer cobrou maravilhasamente bem uma falta no ângulo de Verbruggen.

Ainda no primeiro tempo, a fera fez mais um. O goleiro Verbruggen saiu erradamente, o que fez o Chelsea pegar a bola na intermediária de ataque. O lance terminou com Palmer recebendo pela esquerda e chutando cruzado para fazer seu quarto gol no jogo e celebrar um incrível Poker (apelido inglês para quem faz quatro tentos num jogo).

Chelsea adminstra a vantagem no 2º tempo

O Chelsea ficou atrás, esperando o rival. Chegou a fazer um gol com Cucurella, mas anulado pelo VAR. O Brighton, por sua vez, lutou. Teve maior posse (60%) e finalizações ao fim do jogo (13 a 8). Mas a eficácia ficou do lado do Chelsea. Ou melhor: ficou nos pés de Palmer e seu primeiro tempo de Pelé.

Jogos da 6ª rodada do Inglês

Sábado (28/9)

Newcastle 1×1 Manchester City

Chelsea 4×2 Brighton

Everton x Crystal Palace

Brentford x West Ham

Arsenal x Leicester

Nottingham x Fulham

Wolverhampton x Liverpool

Domingo (29/9)

10h – Ipswich x Aston Villa

12h30 – Manchester United x Tottenham|

16h – Bournemouth x Southampton

