Por suspensão, Dibu Martínez vira baixa na Argentina para Eliminatórias

A seleção da Argentina tem um desfalque relevante para seus dois próximos jogos de Eliminatórias. Em virtude de suas ações na partida diante da Colômbia, na derrota por 2 a 1, o goleiro Dibu Martínez foi punido pela Comissão Disciplinar da Fifa.

VIDEO

De acordo com comunicado emitido pela Associação do Futebol Argentino (AFA), o arqueiro foi enquadrado no Artigo 13 da Comissão Disciplinar que se refere ao fair play. Assim, o atleta que foi uma das figuras mais marcantes nos títulos recentes da Albiceleste pegou um gancho de duas partidas. Os duelos em que ele estará suspenso ocorrem em 10 e 15 de outubro contra Venezuela e Bolívia, respectivamente.

Na mesma nota, a AFA se mostrou contrária a decisão do órgão máximo do futebol no planeta. Por conta do curto tempo para apresentação de recurso, um recurso para reverter a decisão soa como pouco provável.

Além da atitude em particular no jogo das Eliminatórias, o histórico polêmico de Dibu Martínez pesou para a decisão. Isso porque, na final da Copa do Mundo de 2022, as provocações contra os batedores de pênalti da França e o gesto obsceno ao receber a luva de ouro do torneio não caíram bem pelos lados da Fifa. Não por acaso, se instituiu uma regra onde ficou poribido a interação nesse sentido entre arqueiro e batedor.

Relembre o caso

Logo depois do apito final em Colômbia 2 x 1 Argentina, Dibu Martínez deu um tapa na câmera do cinegrafista Jhonny Jackson antes de deixar o gramado do Metropolitano de Barranquilla. O profissional de imprensa, aliás, foi ouvido pela emissora colombiana ‘RCN‘ do seu sentimento após o ocorrido:

“Isso me deixou com raiva, muita raiva, porque eu estava trabalhando, assim como ele estava fazendo. Dibu, queria te dizer que não se preocupe. Na vida, todo mundo já perdeu jogos. Talvez essa derrota tenha significado muito para você, mas siga em frente.”

Na época, a Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos (ACORD) chegou a se manfifestar oficialmente, através de nota. Ao ponto, aliás, de pedir expressamente uma punição ao atleta de 32 anos:

“A Acord Colômbia rejeita veementemente o ato de agressão do goleiro argentino Emiliano Dibu Martínez a um cinegrafista no final da partida. Jogar o equipamento do cinegrafista no gramado é um ataque à liberdade de expressão que nosso sindicato não admite. A Acord, como autoridade jornalística esportiva no país, exige que a FIFA gere uma sanção exemplar contra o senhor Emiliano Dibu Martínez, que não é um exemplo para as novas gerações.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.