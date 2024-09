Martinelli vibra com volta à Seleção e bela atuação pelo Arsenal

Gabriel Martinelli, na sexta-feira (27/9), entrou na lista da Seleção para os jogos contra Chile e Peru pelas Eliminatórias. Neste sábado (28), veio a confirmação da boa fase. Afinal, foi um dos grandes destaques da vitória do Arsenal sobre o Leicester por 4 a 2, que leva os Gunners aos 14 pontos da Premier League, ao lado do Manchester City na briga pela ponta. Fez um gol e deu uma assistência.

No jogo o Arsenal abriu 2 a 0, gols de Martinelli e Trossard, este com passe do brasileiro. Mas o time levou o empate no início da etapa final. Contudo, nos acréscimos, assegurou o triunfo, gols de Trossard e Havertz.

“Fizemos um grande jogo, apesar do Leicester ter conseguido chegar ao empate num bom momento deles na partida. Mas soubemos ter tranquilidade para continuar em cima e buscar a vitória, que nos deixa empatados em pontos na liderança. Realmente, foram dois dias especiais para mim, de volta à seleção e podendo ajudar o Arsenal hoje”, declarou Martinelli após o jogo.

Martinelli e Arsenal focam a Champions

Arsenal e Manchester City continuam como as únicas equipes ainda invictas na Premier League, com quatro vitórias e dois empates, somando 14 pontos. O time de Guardiola lidera por levar vantagem no saldo de gols (8a 7). Agora, os Gunners giram a chave para a Liga dos Campeões. Na terça-feira (1/10), o time recebe o PSG no Emirates Stadium. Na estreia, empate sem gols com a Atalanta, na Itália.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.