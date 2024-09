Liverpool derrota o Wolverhampton e lidera o Inglês

O Campeonato Inglês tem novo líder. Neste sábado (28), o Liverpool, fora de casa, derrotou o Wolverhampton por 2 a 1 e assumiu a ponta da Premier League, com 15 pontos, um a mais do que Manchester City e Arsenal, que empataram pela sexta rodada da competição. Os gols dos Reds foram de Konaté e Salah, com Ait-Nouri anotando para os Wolves.

O Wolverhampton, em resumo, volta a campo no próximo sábado (4), fora de casa, diante do Brentford, pelo Inglês. Já o Liverpool joga na próxima quarta, em Anfield, diante do Bologna, pela Liga dos Campeões da Europa.

Gol no fim do primeiro tempo

O jogo começou em ritmo lento, entretanto, o goleiro Alisson precisou trabalhar logo aos três minutos, espalmando chute forte Bellegarde da entrada da área. Aos 22, novamente o goleiro brasileiro salvou os Reds, desta vez em chute do brasileiro Matheus Cunha.

O panorama da partida se manteve, com o Liverpool assustando apenas em dois chutes de Alexander-Arnold. Contudo, já nos acréscimos, Diogo Jota cobrou escanteio, Konaté subiu mais do que todo mundo e abriu o placar para a equipe do norte.

Segundo Tempo

Se os primeiros minutos da primeira etapa foram lentos, não se pode dizer o mesmo da segunda. Aos 11 minutos, Konaté perdeu jogo de corpo para Larsen e serviu Forbs, que tentou chutar e a bola sobrou para Ait-Nouri empatar o jogo.

A igualdade no marcador, entretanto, não durou muito. Cinco minutos depois, por fim, Semedo derrubou Diogo Jota na área, Salah cobrou o pênalti e recolocou os Reds em vantagem.

Após o gol o jogo animou ainda mais, com ambas as equipes criando – e perdendo – boas oportunidades. Pelo Liverpool, Salah, Curtis Jones e Arnold ameaçaram. Já pelos Wolves, Forbs e Matheus Cunha levaram perigo. Contudo, o placar não sofreu mais qualquer alteração até o apito final.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (28/9)

Newcastle 1×1 Manchester City

Chelsea 4×2 Brighton

Everton 2 x 1 Crystal Palace

Brentford 1 x 1 West Ham

Arsenal 4 x 2 Leicester

Nottingham Forest 0 x 1 Fulham

Wolverhampton 1 x 2 Liverpool

Domingo (29/9)

10h – Ipswich x Aston Villa

12h30 – Manchester United x Tottenham|

16h – Bournemouth x Southampton

