LaLiga se posiciona sobre uso de máscaras para insultar Vini Jr

Como de costume, os clássicos madrilenhos não escapam de polêmicas, e dessa vez a controvérsia surgiu por iniciativas online por parte da torcida do Atlético. Isto porque a hashtag #MetropolitanoConMascarilla (traduzida como #MetropolitanoComMáscaras) tem circulado entre os colchoneros, incentivando os torcedores a irem ao estádio de máscara para insultar Vini Jr sem serem identificados na partida contra o Real Madrid, neste domingo (29), pela 8ª rodada da LaLiga.

O movimento ganhou força rapidamente, e LaLiga já anunciou que tomará medidas legais contra os responsáveis por essa ação. A entidade, presidida por Javier Tebas, afirmou que incentivar o uso de máscaras com essa finalidade se torna crime previsto no código penal. Ou seja, todos que ajudarem a promover esse comportamento acabarão sendo denunciados e presos imediatamente.

LaLiga justifica suas ações em nome da preservação da imagem do futebol espanhol, evitando novos episódios de racismo, homofobia ou qualquer outro tipo de comportamento discriminatório.

Além disso, a proposta gerou críticas dos torcedores do Real Madrid, que defenderam o jogador e relembraram os gols de Vini contra o Atlético. Na última temporada, antes de outro clássico, um torcedor do Atlético já havia causado polêmica ao insultar uma criança que usava a camisa do brasileiro.

Por fim, o Atlético recebe o Real Madrid neste próximo domingo (29), no Metropolitano, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25, em um dos clássicos mais intensos do país.

