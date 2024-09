Vasco empata com o Flu e busca o bi do Carioca Sub-20

Na manhã deste sábado (28), em São Januário, o Vasco eliminou o Fluminense em um novo empate em 1 a 1 e vai decidir o Campeonato Carioca Sub-20 com o Flamengo. Esta, aliás, sera a segunda final consecutiva entre os arquirrivais. Ano passado, o gigante da Colina levou a melhor. Desse modo, busca o bicampeonato.

Léo Jacó marcou para o Vasco aos 41 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, justamente quando o Fluminense estava se classificando para as finais. Com a melhor campanha da Taça Guanabara, o Vasco tinha a vantagem de dois empates.

Já o Flamengo eliminou o Boavista. Após o empate em 1 a 1 fora de casa, venceu a segunda partida por 2 a 0, quinta-feira.

Jogadores que já estão acostumados a defender o time profissional, como JP, GB, Luiz Gustavo e Lyncon, foram incluídos na convocação pela comissão técnica do sub-20.

Para a decisão, o Vasco não terá vantagem em caso de empate. Contudo, poderá escolher se prefere iniciar a disputa em casa ou fazer o jogo de volta em São Januário.

