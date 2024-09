Willyan Barbosa vive expectativa pelo 50° gol na Coreia do Sul

Desde 2019 no futebol sul-coreano, o brasileiro Willyan Barbosa vive a expectativa de alcançar o seu 50° gol na Coreia do Sul. Aos 30 anos, o atacante do FC Seoul já disputou 152 partidas e balançou as redes 49 vezes no país. A próxima oportunidade de chegar ao feito histórico pode acontecer neste domingo (29), no confronto contra o Suwon, pela K-League.

Natural de Belo Monte, no Pará, Willyan acumula passagens por clubes sul-coreanos como Gwangju, Gyeongnam e Daejeon antes de se juntar ao FC Seoul, em 2023. Por conta disso, ele comentou sobre a possibilidade de atingir a marca expressiva no continente:

“Estou muito feliz, pois é uma marca importante que posso alcançar e que poucos estrangeiros conseguem aqui. Espero conseguir o mais rápido possível, mas meu foco principal é contribuir para o sucesso do FC Seoul. Além dos números pessoais, o que realmente importa é o que estamos fazendo como equipe.”

O clube da capital do país ocupa a sexta posição do Campeonato Sul-Coreano e já garantiu vaga nos playoffs da disputa do título com duas rodadas de antecedência. Feito esse, aliás, que o clube não alcançava desde 2019. Desse modo, Willyan Barbosa sonha com a conquista do título da liga. Algo que, além da glória nacional, leva a uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia.

“Já eram cinco anos sem o clube conseguir ficar entre os seis primeiros e, nesta temporada, conseguimos. Todo mundo está feliz, mas sabemos que podemos ir além. Nosso objetivo é lutar pelo título e terminar entre os três primeiros para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia”, sacramentou.

