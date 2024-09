Manchester United x Tottenham, onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United e Tottenham fazem o clássico deste domingo (29/9) pela sexta rodada da Premier League. O duelo que começa às 12h30 (de Brasília) em Old Trafford. Os Red Devils têm 11 pontos. Assim, podem entrar no G4 em caso de vitória. Mas seus dois ultimos jogos foram decepcionantes: dois empates, incluindo o 1 a 1 em casa com o Twente pela Liga Europa. Os Spurs estão motivados após a boa estreia na Liga Europa, Porém, na Premier League, estão na modesta décima posição e apenas sete pontos. Dessa forma, um bom resultado neste domingo pode iniciar a arrancada.

Onde assistir

Este duelo terá a transmissão da ESPN e Disney+ a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester United

O técnico Ten Hag tem duas dúvidas. Uma está no meio de campo. Como o brasileiro Casemiro perdeu de vez o status de titular, fica a dúvida sobre quem será o companheiro de Eriksen como volante. Mainoo é o favorito. Mas o recém-contratado Ugarte tem chances de começar a partida. A outra dúvida está no ataque. Garnacho é o mais contado. Porém, o brasileiro Antony não pode ser descartado.

Como chega o Tottenham

O técnico Ange Postecoglou vai esperar até o último momento para saber se poderá contar ou não com o atacante Son. Afinal, o astro da equipe se machucou na vitória por 3 a 0 sobre o Qarabag, pela Liga Europa. Assim, é a única dúvida. Como o técnico ainda não conta com o brasileiro Richarlison, que se recupera de lesão na panturilha, caso o sul-coreano não tenha a sua liberação pelos médicos, Timo Werner deve ser o escolhido.

MANCHESTER UNITED X TOTTENHAM

6ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 29/9/2024, 12h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez e Dalot; Eriksen e Mainoo (Ugarte); Diallo, Fernandes e Garnacho (Antony); Zirkzee. Técnico: Ten Hag.

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur e Maddison; Johnson, Solanke e Son (Timo Werner). Técnico: Ange Postecoglou

Árbitro: Chris Kavanagh.

Auxiliares: Lee Betts e Richard West.

VAR: Peter Bankes

Jogos da 6ª rodada do Inglês

Sábado (28/9)

Newcastle 1×1 Manchester City

Arsenal 4×2 Leicester

Everton 2×1 Crystal Palace

Chelsea 4×2 Brighton

Brentford 1×1 West Ham

Nottingham 0x1 Fulham

Wolverhampton 1 x 2 Liverpool

Domingo (29/9)

10h – Ipswich x Aston Villa

12h30 – Manchester United x Tottenham

16h – Bournemouth x Southampton

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.