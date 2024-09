Atlético x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico entre Atlético e Real Madrid, neste domingo (29), é o jogo mais esperado da 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no estádio Cívitas Metropolitano, na capital espanhola. O jogo é um confronto direto pela vice-liderança da LaLiga e promete ser um duelo muito disputado.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Como chega o Atlético de Madrid

O Atléti faz um bom início de temporada e está invicto nesta edição do Campeonato Espanhol. Os Colchoneros estão na terceira posição, com 15 pontos, e apenas dois a menos que o rival. Ou seja, um triunfo em casa garante ao Atlético a vice-liderança isolada da competição.

Pablo Barríos e Azpilicueta são desfalques confirmados por motivos de lesão. Mas, a boa notícia é que o time pode ter o retorno de Lermar, que pode aparecer no banco de reservas.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue é o vice-líder da atual edição da LaLiga e também está invicto na competição. A equipe somou 17 pontos em sete jogos e quer aproveitar o confronto direto para seguir na briga pelo título. Ou seja, uma vitória fora de casa garante uma vantagem de cinco pontos diante do rival, além de colar no líder Barcelona.

Além disso, o Real Madrid terá um grande desfalque para o clássico deste domingo. Isto porque Mbappé, devido a uma lesão muscular, não estará à disposição de Carlo Ancelotti. Assim, a expectativa é que Arda Güler ou Endrick comecem a partida como titular.

Por fim, nomes como David Alaba, Dani Ceballos, Camavinga e Brahim Díaz seguem no departamento médico do clube e já eram desfalques confirmados para o clássico no Metropolitano.

Atlético x Real Madrid

8ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: domingo, 29/09/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP).

Atlético: Oblak; Nahuel Molina, Le Normand, Giménez e Reinildo; Llorente, Koke, Gallagher e De Paul; Griezmann e Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão e Mendy; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Güler (Endrick) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (ESP).

VAR: Javier Iglesias Villanueva (ESP).

Onde assistir: Disney+.

