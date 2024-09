Espanhol: Osasuna acaba com sequência de vitórias do Barcelona

A sequência de vitórias do Barcelona no Campeonato Espanhol 2024/25 chegou ao fim neste sábado (28). O Barça visitou o Osasuna com uma equipe alternativa, de olho na segunda rodada da fase de liga da Champions, e acabou sendo derrotado por 4 a 2 no estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, no norte da Espanha. Budimir, com dois gols marcados, e Zaragoza, com gol e assistência, foram os destaques da partida, enquanto Bretones transformou a vitória em goleada. Por outro lado, o atacante Pau Víctor aproveitou falha do goleiro adversário para anotar o primeiro gol do time catalão, enquanto Lamine Yamal, que saiu do banco de reservas, fez o segundo do Barça neste duelo válido pela 8ª rodada da LaLiga.

Dessa maneira, o Barcelo perdeu a campanha de 100% de aproveitamento nesta edição da LaLiga. Após vencer as sete primeiras rodadas, o Barça perdeu o seu primeiro duelo na competição, mas segue na liderança isolada, com 21 pontos. Ao mesmo tempo, a vantagem para o vice-líder Real Madrid é de quatro pontos. No entanto, os merengues entram em campo neste domingo (29), no clássico contra o Atlético de Madrid, terceiro colocado com 15 pontos.

Por outro lado, o Osasuna conquistou uma grande vitória diante de seus torcedores e entrou na zona de classificação para as próximas competições europeias. O clube de Pamplona chegou aos 14 pontos e subiu para a 6ª posição.

O jogo

O time alternativo do Barcelona não correspondeu e os visitantes fizeram um primeiro tempo ruim neste sábado. Assim, o Osasuna aproveitou a força de jogar em casa e levou a vantagem de 2 a 0 para o vestiário. Aos 17 minutos, Zaragoza cruzou da esquerda e Budimir abriu o placar de cabeça. Destaque da primeira etapa, Zaragoza ampliou aos 27, em outro bom contra-ataque dos donos da casa.

O Barcelona tentou mudar a postura na segunda etapa e criou boas oportunidades. A primeira foi com Lewandowski, que finalizou na área para boa defesa de Herrera. No entanto, o goleiro do Osasuna protagonizou um lance terrível na sequência. Além de errar na saída de bola, ele frangou e deixou a finalização de Pau Victor entrar aos oito minutos.

O crescimento do Barça no jogo fez com que o técnico Hansi Flick colocasse titulares em campo, como Raphinha e Lamine Yamal. Assim, os visitantes foram para cima e pressionaram em busca do empate. Ao mesmo tempo, o goleiro Herrera precisou trabalhar e fazer defesas para evitar o segundo gol dos culés.

Mas, o Osasuna levava perigo nos contra-ataques. Dessa forma, Budimir foi derrubado por Sergi Domínguez na grande área e o próprio atacante converteu o pênalti para ampliar a vantagem dos donos da casa. Além disso, deu tempo para a vitória se transformar em goleada. Em mais uma saída de bola errada do Barça, Bretones acertou uma finalização de fora da área para anotar o quarto. Porém, na reta final da partida, Lamine Yamal anotou um bonito gol e confirmou o placar final de 4 a 2.

Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (27/9)

Real Valladolid 1×2 Mallorca

Sábado (28/9)

Getafe 2×0 Alavés

Rayo Vallecano 1×1 Leganés

Real Sociedad 3×0 Valencia

Osasuna 4×2 Barcelona

Domingo (29/9)

Celta de Vigo x Girona – 9h

Athletic Bilbao x Sevilla – 11h15

Betis x Espanyol – 13h30

Atlético de Madrid x Real Madrid – 16h

Segunda-feira (30/9)

Villarreal x Las Palmas – 16h

*Horários de Brasília.

