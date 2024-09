São Paulo faz os últimos ajustes para o Majestoso e embarca para o DF

O dia do São Paulo foi bastante agitado. Afinal, o Tricolor, na manhã deste sábado (28), realizou um treino tático, sob o comando do técnico Luis Zubeldía, no CT da Barra Funda. Em seguida, a delegação embarcou para Brasília, onde enfrenta o Corinthians, neste domingo (29), no Estádio Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Morumbis, que receberia o clássico, vai abrigar o show do cantor Bruno Mars, neste fim de semana.

Na atividade, Zubeldía simulou situações de jogo e aprimorou as cobranças de bolas paradas. Assim, o comandante argentino também realizou um treino técnico em campo reduzido, além de testar as finalizações dos jogadores.

Para o Majestoso, o São Paulo não terá o meia Nestor, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e o atacante Michel Araújo, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo na última sexta-feira (27), no treino daquele dia. Já o atacante Ferreira, em recuperação, deve retornar apenas na próxima jornada, contra o Cuiabá.

Uma possível escalação do São Paulo tem: Rafael, Igor Vinícius (Rafinha), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Marcos Antônio) e Bobadilla; Lucas, Luciano e Wellington Rato; Calleri.

Após a eliminação nas quartas de final da Libertadores, o São Paulo só tem o Brasileirão pela frente para, no mínimo, regressar à competição internacional em 2025. A equipe tricolor, que junta os seus cacos, ocupa, aliás, a quinta colocação, com 44 pontos.

