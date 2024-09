Porto x Arouca: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Português 2024/25. O Porto recebe o Arouca, neste domingo (29), em partida válida pela 7ª rodada da Liga portuguesa. A bola rola no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, e os donos da casa precisam da vitória para recuperar a vice-liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

Como chega o Porto

Terceiro colocado do Campeonato Português, com 15 pontos em seis jogos, o Porto vem de um resultado ruim na estreia na Liga Europa 2024/25, quando perdeu por 3 a 2 para o Bodo/Glimt, na Noruega. No entanto, em sua partida mais recente pela Liga portuguesa, o Dragão bateu o Vitória de Guimarães por 3 a 0.

Além disso, o Porto viu o Benfica assumir a vice-liderança nesta rodada, mas pode recuperar a posição em caso de triunfo neste domingo.

Contudo, o técnico Vitor Bruno segue com alguns desfalques na equipe. O zagueiro Iván Marcano e o lateral esquerdo Zaidu Sanusi, lesionados, estão fora de combate. O meia Fábio Vieira está em processo final de recuperação, mas ainda não estará à disposição do treinador.

Como chega o Arouca

Por outro lado, o Arouca é apenas o 13º colocado da competição, com seis pontos nas seis primeiras rodadas. Contudo, a equipe vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Farense, fora de casa, e quer aproveitar o bom momento para surpreender o Porto e se afastar da zona de rebaixamento.

Mas, o Arouca terá que superar alguns problemas no elenco para enfrentar o Porto. Isto porque o volante Eboue Kouassi, os zagueiros Matías Rocha e Nino Galović, o lateral esquerdo Quaresma e os meio-campistas Pedro Moreira, Uri Busquets e Vitinho estão fora, lesionados.

Porto x Arouca

7ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: domingo, 29/09/2024, às 14h (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR).

Porto: Diogo Costa; João Mário, Zé Pedro, Nehuén Pérez e Francisco Moura; Eustaquio e Varela; Pepê, González e Galeno; Omorodion. Técnico: Vítor Bruno.

Arouca: Mantl; Esgaio, Lamba, Fontan, Dante; Fukui, Simao; Rodrigues, Trezza, Sylla; Yalcin. Técnico: Gonzalo García.

Árbitro: André Narciso (POR).

Assistentes: Vasco Marques (POR) e Carlos Campos (POR).

VAR: Tiago Martins (POR).

