Estas são as cidades que vão sediar o novo Mundial de Clubes da Fifa

A Fifa divulgou, neste sábado (28/9) em cerimônia no Central Park, em Nova York, quais as cidades que serão as sedes do novo Mundial de Clubes. A competição será disputada de 15 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos. Como era esperado, palcos como o Hard Rock (Miami), Rose Bowl (Los Angeles e Met Life (Nova York/Nova Jersey) foram confirmados. Confira abaixo as cidades:

Mundial de Clubes

O novo Mundial de Clubes reunirá 32 clubes campeões continentais ou os mais bem ranqueados em suas confederações. O Brasil conta com três representantes, campeões da Libertadores nos últimos anos: Palmeiras (2021), Flamengo (2022) e Fluminense (2023). O país ainda pode contar com mais uma vaga caso Botafogo ou Atlético Mineiro vençam a Libertadores-2024. No momento são conhecidos 30 concorrentes. As duas vagas que restam são exatamente para o campeão da Libertadores-2024 e para um representante dos Estados Unidos que entra como convidado de país-sede.

Vale lebrar que a edição que conhecemos como Mundial de clubes até 2024, é disputada pelos campeões das sete confederações e um time convidado do país-sede, passa a se chamar Intercontinental. E segue disputada todos os anos. Este Novo Mundial de Clubes, ou Supermundial é uma competição que ocorrerá apenas de quatro em quatro anos.

Os 30 já classificados para o Super Mundial de Clubes

Europa

Borussia Dortmund e Bayern (Alemanha), Real Madrid e Atlético de Madrid (Espanha), Chelsea e Manchester City (Inglaterra), Inter de Milão e Juventus (Itália), Benfica e Porto (Benfica, Porto), PSG (França) e RB Salzburg (Áustria)

América do Sul

Flamengo, Fluminense e Palmeiras (Brasil); Boca Juniors e River Plate (Argentina)

Concacaf (América Norte e Central)

Monterrey, León e Pachuca (México), Seattle Sounders (EUA)

África

Al Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi (África do Sul), Esperánce (Tunísia)

Ásia

Al Hilal (Arábia Saudita), Urawa Red (Japão), Al Ain (Emirados Árabes), Ulsan (Coreia do Sul)

Oceania

Aukland City (Nova Zelândia)

