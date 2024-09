Pênaltis levam o Palmeiras à vitória sobre o Atlético

O Palmeiras teve a sorte de contar com dois pênaltis para vencer o Atlético Mineiro por 2 a 1, neste sábado (28), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela rodada 28 do Brasileirão. O Verdão, agora, seca o Botafogo, depois de engatar a sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Ambos somam 56 pontos, mas a equipe do técnico Abel Ferreira fica, por ora, no topo, pelo saldo de gols. O Alvinegro enfrenta o Grêmio ainda neste sábado (29), no Mané Garrincha, em Brasília. Prejudicado pela arbitragem, o Galo, por sua vez, é o nono, com 36.

Palmeiras ganha pênalti de presente da arbitragem

Propositivo, o Palmeiras foi um time muito mais interessado no confronto durante a primeira etapa. Tomou conta das ações, criou diversas oportunidade. López e Everson travaram um belo confronto. O argentino teve duas chances de abrir o placar, e o goleiro do Atlético evitou. O destaque do Galo no tempo inicial só não evitou, no entanto, a batida de pênalti de Veiga, autor do primeiro gol. No lance, Gomes, da equipe carijó, encostou em Maurício na área. O árbitro, obviamente, não pensou duas vezes e seguiu a cartilha da CBF. Na Libertadores, o Verdão jamais teria uma penalidade assim.

Pênalti de novo para o Verdão… Mas agora foi!

O Atlético, mesmo contra o vento, melhorou um pouco no segundo tempo e passou a disputar mais a posse de bola com o Palmeiras, um pouco confortável com a vantagem. Apagado, Hulk, em cobrança de falta, soltou um míssil e deixou tudo igual em Campinas. O Galo mostrou que estava na partida. O Verdão respondeu rápido. Felipe Anderson e Rony, que acabara de entrar, perderam chances claras de recolocar os anfitriões à frente. Porém, Rubens deu uma mão ao time paulista ao derrubar Dudu. Aí, sim, pênalti que Veiga converteu novamente.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x ATLÉTICO-MG

Brasileirão-2024 – 28ª rodada

Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

Data e horário: 28/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

Gols: Veiga, 45’/1ºT (1-0); Hulk, 22’/2ºT (1-1); Veiga, 40’/2ºT (2-1)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Murilo e Paulista; Moreno, Fabinho (Dudu, 36’/2ºT), Maurício (Lázaro, 28’/2ºT), Veiga (Menino, 45’/2ºT) e Felipe Anderson (Rony, 28’/2ºT); López (Reis, 45’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Fuchs, Battaglia e Alonso; Scarpa (Arana, 15’/2ºT), Franco, Gomes (Cadu, 15’/2ºT) e Rubens (Kardec, 46’/2ºT); Hulk e Deyverson (Vargas, 34’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão Amarelo: Fabinho, Murilo (PAL); Gomes, Rubens (CAM)

Cartão Vermelho:

