Hulk comenta sobre tornar-se o maior artilheiro do Atlético neste século

O Atlético perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, neste sábado (28/9), mas a derrota no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, teve uma atenuante para o atacante Hulk. Afinal, apesar do amargor do placar, ele pôde saborear uma importante conquista: tornou-se o maior artilheiro do Galo neste século, ao lado de Diego Tardelli.

Foi aos 22′ do segundo tempo. O atleta paraibano, numa cobrança de falta, soltou um torpedo indefensável, atingindo a marca de 112 gols pelo time. O gol de Hulk empatou o jogo, mas, 18 minutos depois, Veiga marcou o segundo do Palmeiras, levando o Verdão à vitória. Entretanto, para o atacante do Galo, o dia trouxe mais uma consagração.

“Fico feliz. (Diego Tardelli) é um grande amigo que tenho, grande ídolo da massa do Atlético, conquistou coisas importantes aqui. Procuro me espelhar nele e em outros ídolos que temos, como Éder, Reinaldo, Dadá”, disse, referindo a nomes históricos do Galo, que Hulk chama de “inspirações” para os atuais atletas.

Hulk ainda tem mais um motivo para se orgulhar. Afinal, enquanto Tardelli precisou de 230 jogos para alcançar os 112 gols no clube, Hulk já chegou a esse patamar com 212 partidas. Ou seja, 18 a menos.

Hulk e Tardelli: ídolos indiscutíveis do Galo

Nascido em 25/7/1986, em Campina Grande (PB), Hulk está com 38 anos. O centroavante, que começou a carreira em 2003, teve extensa carreira internacional. Afinal, de 2005 a 2020 atuou em clubes do Japão, Portugal , Rússia e China. Assim, ele está desde fevereiro de 2021 no Atlético, onde tornou-se ídolo incontestável da torcida.

Já o paulista Diego Tardelli, nascido em 10/5/1985 em Santa Bárbara d’Oeste, jogou futebol entre 2004 e 2023, passando por clubes brasileiros e estrangeiros, e se consagrando como ídolo no Atlético, onde atuou em três períodos: 2009-2011, 2013-2015 e 2020-2021.

