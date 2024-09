Presidente do Corinthians faz críticas à CBF e pede respeito

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, fez críticas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em um vídeo publicado pelo clube paulista nas redes sociais neste domingo (29). A reclamação acontece após o Timão já ter se manifestado com uma nota oficial sobre a alteração da partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Dessa forma, a entidade antecipou a partida contra o Athletico Paranaense pelo Brasileirão.

Com essas alterações, Augusto chegou a citar nominalmente Júlio Avelar, diretor de competições da CBF.

“O Corinthians foi desrespeitado. Quero entender qual o motivo da mudança, a antecipação do jogo do Brasileirão de domingo para quinta-feira, que é muito importante para nós. Corinthians não quer ser beneficiado, mas não vai aceitar que ninguém seja beneficiado. O Corinthians não vai admitir este tipo de coisa. Seremos prejudicados, estamos em três competições, não podemos ser prejudicados, temos planejamento, logística, para isso. O próprio treinador do Flamengo criticou o diretor de competições, Julio Avelar, dizendo que as mudanças de calendário prejudicavam os atletas”, disse.

Assim, o dirigente ainda pontuou que o clube paulista respeita o regulamento. Recentemente, o Corinthians precisou inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil, e de acordo com o presidente, por “minutos”, não aconteceu.

“Nos dê um motivo para a mudança. Assim como o Corinthians, respeita o regulamento, gostaríamos que a CBF respeitasse. O Corinthians não é brincadeira, é resistente, contra tudo e contra todos. Isso não acaba aqui”, afirma.

Além do Corinthians, o Vasco também protestou sobre a alteração. Os confrontos das equipes semifinalistas da Copa do Brasil, que seriam nos dias 19 e 20 de outubro, agora vão acontecer nos dias 16 e 17 a pedido do Flamengo. Vale ressaltar que a data é logo depois da Data Fifa.





