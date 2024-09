Tottenham vai até Manchester, pelo Inglês, e massacra o United

O Tottenham conseguiu excepcional resultado neste domingo (29/9) pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. Afinal, foi até Old Trafford, a casa do Manchester United, e venceu por 3 a 0. Os gols foram de Brennan Johnson, Kulusevski e Solanke. Um triunfo incontestável. Os londrinos foram superiores quase todo o tempo. E quando o astro do United Bruno Fernandes foi expulso no fim do primeiro tempo (o jogo estava 1 a 0), a coisa se facilitou ainda mais para os Spurs.

Assim, o Tottenham vai aos dez pontos e se recupera na tabela, mas ainda está longe dos líderes: ocupa o oitavo lugar. Mas o United está apenas em 12º lugar, com sete pontos. Além disso, ainda pode perder mais uma posição ao fim da rodada.

Tottenham logo abre vantagem

O jogo já começou com um gol em jogada sensacional. Aos dois minutos, o zagueiro Micky van de Ven roubou a bola de Rashford ainda na sua defesa e partiu para o ataque. O holandês do Tottenham avançou em alta velocidade, ganhando de quatro na corrida e, na linha de fundo, cruzou para Brennan Johnson tocar para o gol vazio. Johnson quase ampliou aos 20, chutando na trave direita de Onana. Naquela altura do jogo, o Tottenham, mesmo fora de casa, tinha 58% de posse e três finalizações a gol, contra zero de um apático United.

Somente depois dos 20 minutos, o United começou a aparecer no ataque. Zirkzee obrigou Vicario a fazer boa defesa e, mais tarde, Garnacho acertou a trave dos Spurs. Mas os londrinos seguiam melhores. Timo Werner não ampliou por causa de grande defesa de Onana. E, aos 42, a coisa complicou de vez para o United. Bruno Fernandes, tentando ajudar na marcação, escorregou e acertou a perna de Maddison quase na altura do joelho. Expulsão direta. Assim, o time da casa teria de jogar mais de um tempo com dez em campo.

United surrado

O que se esperava para o segundo tempo, o Tottenham dominante, aconteceu. Logo ampliou para 2 a 0 aos dois minutos. Johnson arrancou pela direita e cruzou para a conclusão de Kulusevski. Estava fácil. Onana evitou o terceiro gol quando conseguiu fazer duas defesas seguidas, espalmando um chute de Timo Werner e abafando quando Solanke chutou a sobra. Uma vez ou outra o United atacava, como um lance aos 23 que Casemiro (entrou no intervalo) apareceu na área e quase marcou.

Mas o Tottenham sobrava e, aos 28, após escanteio da esquerda, Sarr ganhou de Casemiro, roçando para o recém-contratado Solanke concluir: 3 a 0. E o atacante vai justificando a fortuna (R$ 457 milhões) que os londrinos pagaram ao Bournemouth para tê-lo. Enfim, surrado em casa e com a chuva apertando, a torcida do United começou a ir embora. A derrota estava sacramentada. Mas quase foi maior: Solanke parou em Onana e, na sobra, Sarr cabeceou para fora.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (28/9)

Newcastle 1×1 Manchester City

Chelsea 4×2 Brighton

Everton 2 x 1 Crystal Palace

Brentford 1 x 1 West Ham

Arsenal 4 x 2 Leicester

Nottingham Forest 0 x 1 Fulham

Wolverhampton 1 x 2 Liverpool

Domingo (29/9)

Ipswich 2×2 Aston Villa

Manchester United 0x3 Tottenham

Segunda-feira (30/9)

16h – Bournemouth x Southampton

