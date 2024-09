Porto goleia o Arouca com facilidade e retoma vice-liderança do Português

O Porto não teve problemas para vencer mais uma no Campeonato Português. Neste domingo (29), no estádio do Dragão, a equipe bateu com facilidade o Arouca por 4 a 0, com gols de Omorodion, Nico, Galeno e Denis Gul. Vale destacar que os anfitriões atuaram o segundo tempo com um jogador a mais, após expulsão de Yalcin.

Dessa maneira, o Porto retorna à vice-liderança do Campeonato Português, com 18 pontos em sete rodadas. O time está atrás apenas do Sporting, que soma 21 e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Português. Já o Arouca segue na parte inferior da tabela, em 14º, com apenas seis pontos e próximo da zona do rebaixamento.

Porto não dá chances ao Arouca

Na próxima rodada, o Porto volta a jogar no estádio do Dragão contra o Braga, no domingo (6), às 16h30 (de Brasília). Por outro lado, o Arouca entra em campo no sábado, às 14, contra o AVS.

Empurrado pela torcida, o Porto foi para cima do Arouca desde o início do jogo. Contudo, teve dificuldade para furar a defesa adversária no primeiro tempo. A situação foi facilitada aos 43 minutos, quando Yalcin levou o segundo cartão amarelo e foi para o chuveiro mais cedo.

Com um a mais, o Porto não teve dificuldade para matar o jogo logo no início da etapa final. Com menos de dois minutos, Omorodion abriu o placar. Em seguida, foi a vez de Nico ampliar. Aos 11, o brasileiro Galeno foi às redes para festa da torcida portista. No fim, Denis Gul, que havia entrado no intervalo, decretou a goleada.

7ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (27)

Estoril 0 x 3 Sporting

Sábado (28)

Benfica 5 x 1 Gil Vicente

Casa Pia 1 x 1 Vitória de Guimarães

Estrela 2 x 1 Moreirense

Domingo (29)

Famalicão 0 x 0 Nacional

Porto 4 x 0 Arouca

16h30 – Braga x Rio Ave

16h30 – Santa Clara x Boavista

Segunda-feira (30)

16h15 – AVS x Farense

