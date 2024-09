Presidente do Santos critica atuações da equipe e desconversa sobre Gabigol

O Santos voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após fazer 1 a 0 sobre o Operário-PR no último sábado, na Vila Viva Sorte. Contudo, o futebol apresentado pelo Peixe não vem agradando à torcida e aos dirigentes. Depois das vaias que ecoaram das arquibancadas do estádio, que culminaram na desistência do técnico Fábio Carille em dar entrevista coletiva, foi a vez do presidente Marcelo Teixeira reclamar da postura do time em campo.

Ao canal “De olho no Peixe”, o mandatário revelou que todos no clube gostariam de ver melhor rendimento da equipe nos jogos da Segunda Divisão. Teixeira ressaltou ainda que o trabalho do treinador será avaliado no fim do ano. Carille tem contrato até o fim de 2024, porém há uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada em caso de acesso à elite do futebol brasileiro.

“Nós estamos acostumados a sempre ver o time se apresentando melhor tecnicamente. Mesmo o campeonato sendo diferente, todos nós gostaríamos que o Santos fizesse apresentações melhores. Mas, volto a dizer, independente dos contratos, sempre as avaliações serão feitas ao término da competição”, afirmou o presidente, antes de prosseguir:

Santos está na liderança da Série B

“Ainda bem que neste ano temos a competição sendo encerrada em novembro. Então temos tempo suficiente para todo o planejamento, que já está em parte sendo feito visando 2025. Nós queremos fazer de uma forma mais contundente. Não podemos dar um passo hoje porque estamos disputando uma competição querendo alcançar o objetivo. Ao chegar ao objetivo e concluindo a participação no Campeonato Brasileiro deste ano, logicamente, já teremos em prática o que nós pretendemos fazer para o ano que vem”.

Com a vitória sobre o Operário-PR, o Santos assumiu a liderança provisória da Série B, com 53 pontos. Em seguida vem o Novorizontino, com 51, que joga nesta segunda-feira (30) com a Ponte Preta, em casa. Assim, Marcelo Teixeira declarou que a meta do Peixe em 2024 é subir para a primeira divisão e buscar o título da competição.

“Disse a todos que nós não temos que ficar com limite de pontos. Temos que pontuar, estar sempre na liderança da competição, buscando a liderança. Jogos em casa e jogos fora. Temos até um bom percentual de vitórias fora de casa no segundo turno. Isso é muito positivo. Nós tivemos aquela oscilação dentro de casa, de resultados que deveriam ter sido melhores. Mas o importante é que o time também alcança resultados fora de casa. Diante disso há uma expectativa positiva”.

Gabigol está nos planos?

Por fim, Marcelo Teixeira não quis falar sobre um possível retorno de Gabigol. O contrato do jogador com o Flamengo se encerra no fim do ano. Para o presidente, ainda é cedo para avaliar nomes para a próxima temporada. Afinal, o time ainda disputa a Série B do Brasileirão.

“É prematuro da nossa parte ficar ventilando ou especulando nomes. O Santos, hoje, disputa a Série B do campeonato. Você pode ter certos contatos, articulações, todas no intuito de alcançar um objetivo. Você, em hipótese alguma, pode imaginar que você esteja trazendo reforços visando uma temporada de 2025, por mais otimista que a gente esteja. E, talvez, os próprios profissionais envolvidos nessas negociações. Mas tudo passo a passo. Hoje nós temos o grupo, a comissão técnico e vamos, gradativamente, buscando o objetivo. Isso é o mais importante agora”.

O Santos volta a campo na segunda-feira (7), quando enfrenta o Goiás, fora de casa. O jogo está marcado para às 21h (de Brasília).

