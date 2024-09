Retrô é campeão da Série D do Brasileiro-2024

O Retrô é o campeão da Série D do Brasileiro em 2024. O jogo de volta da final rolou na tarde deste domingo (29/9) na Arena Pernambuco. E o time da casa venceu por 3 a 1. Como no jogo de ida o Anapolis fez 2 a 1, com o resultado da volta, o Retrô levantou a taça. O time da casa saiu na frente com Fialho. Porém, o Anápolis empatou ainda no primeiro tempo, com Magno. No segundo tempo, os gols de Mascote e João Pedro definiram o 3 a 1 e garantiram o caneco.

Este é o primeiro titulo nacional conquistado pelos pernambucanos. Também foi o último jogo do técnico Itamar Schülle no comando do Retrô. Ele passaraá a comandar o Santa Cruz.

Tanto Retrô quanto Anápolis já entraram na final com seus acessos à Série C-2025 assegurados, assim como os semifinalistas Itabaiana-SE e Maringá-PR. O quarteto entrsa nas vagas dos quatro rebaixados da Série C para a D: Sampaio Corrêa-MA, Aparecidense-GO, Ferroviário-CE e São José-RS.

Anápolis segura a pressão

Os primeiros 15 minutos foram de pressão total do Retrô, que tinha de tentar acabar com a vantagem do Anápolis logo nos primeiros minutos. Até os dez minutos, cinco chances claras duas de Radsley para defesas de Wellerson e e uma de Rennan para outra defesa do goleiro dos goianos. Aos 13, o time da casa abriu o placar numa finalização de Fialho.

Só que o Retrô diminuiu o ritmo. Aos 20, Douglas quase marcou, entrando pela esquerda e chutando para grande defesa de Darley. Mas veio o escanteio e após a cobrança pela esquerda, Magno ganhou no alto e empatou o jogo. Depois disso, o jogo ficou equilibrado, mas com o Retrô, como era de ses esperar, um pouco mais incisivo no ataque

Retrô campeão

Como ocorreu no primeiro tempo, o Retrô voltou para a etapa final em cima. E fez o segundo gol aos quatro minutos. Após escanteio pela esquerda, Mascote, maior artilheiro da história do Retrô, cabeceou e correu para celebrar o 2 a 1 no placar. O Anápolis tento manter uma postura um pouco mais ofensiva, mas o Retrô era superior e, aos 22, João Pedro acertou uma bomba de fora da área no ângulo. O Retrô colocava 3 a 1 no placar. Aí foi segurar a vantagem e celebrar o seu primeiro título na história.

RETRÔ 3X1 ANÁPOLIS

Brasileirão Série D 2024 – Final

Data: 29/9/2024

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Público: 9.241

RETRÔ: Darley; Toty, Guilherme Paraíba Denilson e Rennan; Alencar (Alex Mineiro, 35’/2ºT), João Pedro, Radsley e Diego Guerra |(Jonas, 35’/2ºT; Fialho (Richard Franco, 35’/2ºT) e Mascote (Giva, 28’/2ºT). Técnico: Itamar Schulle

ANÁPOLIS: Wellerson; Breno (Cardoso, 14′, Igor, Luizão e Matheus Vinícius; Kevyn, Magno (Luizinho, 41’/2ºT) e Ariel (Rafa Mineiro, 29’/2ºT); Douglas (Robinho, 14’/2ºT), Marcão e Matheus Lagoa. Técnico: Ângelo Luiz

Gols: Fialho, 13’/1ºT (1-0); Magno, 20’/1ºT (1-1); Mascote, 4’/2ºT (2-1); João Pedro, 22’/2ºT (3-1)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Toty (RET); Matheus Vinicius (ANA)

