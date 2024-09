Fortaleza vence o Cuiabá e fica a dois pontos da liderança

Fortaleza e Cuiabá se encontraram disputando dos torneios diferentes. Enquanto o Laion está na briga por um título histórico do Campeonato Brasileiro, o Dourado respira por aparelhos e precisa de um milagre para se salvar de um rebaixamento. Diante deste cenário, não é difícil imaginar quem venceu. No Castelão, os donos da casa venceram por um placar magrinho: 1 a 0, score que não reflete a diferença entre campanhas.

Com o resultado, o Fortaleza, em terceiro lugar, fica a dois pontos do líder Botafogo: 57 a 55, com o Palmeiras no meio, com 56. Já o Cuiabá amarga a penúltima colocação. Soma 23 pontos.

Fortaleza sai na frente, mas não joga bem

Apesar de jogar em cima do Cuiabá, o Fortaleza teve pouca profundidade e posse de bola infrutífera. A equipe da casa, favorita, encaixou somente cinco finalizações. Na última, antes do intervalo, Lopes centrou na área. Mineiro afastou mal, e Hércules pegou o rebote para abrir o placar no Castelão.

Deu sono, Laion!

De fato, o Fortaleza não estava em um dos dias mais inspirados e ainda passou a etapa final cadenciado a partida. Assim, pecou para construir no ataque e ainda levou um pequeno susto do Cuiabá, no início segundo tempo. Pitta, o gigante visigodo guarani, se enrolou nas próprias pernas e mandou a bola pela lateral. Nada de mais relevante aconteceu nos minutos seguintes.

FORTALEZA 1×0 CUIABÁ

Campeonato Brasileiro – 28ª Rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 16 horas (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Britez, Kuscevic, Cardona e Mancuso (Tinga, 45’/2ºT); Rossetto (Pedro Augusto, 15’/2ºT), Hércules e Andrade (Pochettino, 24’/2ºT); Marinho (Pikachu, 24’/2ºT), Lopes (Martínez, 45’/2ºT) e Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Alves, Empereur e Ramon; Mineiro (Denílson, 9’/2ºT), Sobral (Max, 34’/2ºT), Fernandes (Eliel, 34’/2ºT), Sauer (Railan, 9’/2ºT) e Clayson (Lacerda, 21’/2ºT), Pitta. Técnico: Bernardo Franco

Gols: Hércules, 49’/1ºT (1-0)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro (AL)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (Fifa-SC)

Cartão Amarelo: Marinho (FOR); Sobral, Pitta, Denilson, Empereur (CUI)

Cartão Vermelho:

