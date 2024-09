Fluminense joga mal, perde para o Atlético-GO e segue no Z4 do Brasileirão

O Fluminense se complica ainda mais na luta contra o rebaixamento. Neste domingo, o Tricolor perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Janderson marcou para o time goiano no fim do segundo tempo. A equipe comandada por Mano Menezes jogou mal e segue com pressão para o restante da competição.

Com o resultado, o Fluminense segue na zona da degola, com 27, na 18ª posição. O Atlético-GO, apesar do triunfo, soma 21 pontos, na lanterna do Brasileiro. Com pensamento em subir na tabela, o Tricolor agora enfrenta o Cruzeiro de Fernando Diniz, na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. A equipe precisa urgentemente da vitória.

Fluminense sofre sufoco

Precisando da vitória, o Fluminense pressionou inicialmente e foi ao ataque, mas teve queda de rendimento. O time carioca conseguiu duas boas chances com Keno, mas também nada que assustasse o goleiro Ronaldo. Cano, de volta à equipe titular, pouco encostou na bola e não teve grande oportunidades. Depois disso, o Atlético-GO começou a equilibrar a partida e chegou a ser melhor. Aos 23 minutos, Alix Vinicius chegou a balançar a rede, mas Baralhas estava impedido no início da jogada. O Dragão, além disso, conseguiu encaixar bons contra-ataques e se aproveitava dos erros individuais. No fim, Rhaldney colocou uma bola na trave. Porém, as equipes saíram zeradas.

Faltou capricho

O técnico Mano Menezes precisou chacoalhar o time para a segunda etapa. E, de certa maneira, funcionou. Além da entrada de Serna, o Flu melhorou um pouco. O camisa 90 teve oportunidade de balançar a rede duas vezes – uma, aliás, na trave. Cano, que ficou sumido na etapa inicial, quase abriu o placar após jogada rápida no ataque. No entanto, o zagueiro Adriano Martins afastou o perigo. O treinador tricolor ainda colocou de ataque para tentar marcar. Marquinhos e Kauã Elias tiveram chances. Contudo, o castigo veio rápido.

Vacilo e gol que gerou reclamações

O Atlético-GO, por sua vez, saiu nos contra-ataques e buscou os ataques nos erros tricolores. Quase nos acréscimos, Janderson finalizou para o fundo das redes e marcou para o Dragão. A jogada chegou a ser anulada, porque o assistente tinha apontado que a bola saíra pela linha de fundo antes do passe de Jean Carlos. Lance muito complicado. Só com o frame do VAR foi possível ver que uma pontinha da circunferência da bola ainda estava sobre a linha. Prêmio para Janderson, que acertou o chute na área — desta vez, sem defesa para Fábio.

ATLÉTICO-GO 1×0 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 28ª Rodada

Data-Hora: 29/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Público e renda: –

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins, Alejo Cruz, Roni, Rhaldney, Gabriel Baralhas, Matias Lacava (Derek, 30’/2°T); Jan Hurtado (Shaylon, 30’/2°T) e Janderson (Gonzalo Freitas, 46’/2°T). Técnico: Umberto Louzer.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal (Vitor Hugo, 42’/2°T), Martinelli (Lima, 21’/2°T), Ganso (Marquinhos, 25’/2°T); Arias, Keno (Serna, intervalo) e Germán Cano (Kauã Elias, 26’/2°T). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Janderson, 42’/2°T (1-0);

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Victor Santos (PR)

VAR: Pablo Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Keno, Diogo Barbosa (FLU),

Cartões Vermelhos: Cano (FLU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.