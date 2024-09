Militão marca, e Real empata com o Atlético em jogo paralisado por arremesso de objetos

O Atlético conseguiu um gol nos acréscimos e ficou no empate em 1 a 1 com o Real Madrid, no Cívitas Metropolitano, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Os Merengues saíram na frente como Eder Militão, mas o Colchonero empatou no fim com Ángel Correa. O jogo estava cercado de grande apreensão por conta de possíveis protestos contra Vini Jr. A torcida colchonera, de fato, comportou-se mal. No entanto, não por insultos ao atacante. Após o gol merengue, começou a atirar objetos em campo, o que acarretou na paralisação da partida e a consequente saída dos times de campo por cerca de 20 minutos.

Agora, o Real soma 18 pontos, na segunda colocação, a três do líder Barcelona, que perdeu na rodada. Já o Atlético segue na terceira posição, com 16.

Os Merengues voltam a campo no sábado (5), quando receberão o Villarreal no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília). No mesmo horário, só que no domingo (6), o Atlético de Madrid visita a Real Sociedad.

Jogo cercado de expectativas

O clássico da capital estava cercado de expectativas, dentro e fora de campo. Afinal, torcedores do Colchonero prometiam entrar com máscaras no Cívitas Metropolitano para insultar Vini Jr. Nas redes sociais, a hashtag #MetropolitanoConMascarilla (traduzida como #MetropolitanoComMáscaras) ganhou força e gerou resposta imediata da La Liga, que avisou que tomaria medidas legais contra os responsáveis pela ação.

Em campo, o Real Madrid entrou propondo o jogo, com mais posse de bola, e encontrando uma defesa bem postada do lado adversário. No entanto, a primeira chance da partida foi do Atlético com Julián Álvarez, que parou em Courtois. A resposta merengue veio em chute da entrada da área, mas Oblak pegou a finalização de Valverde.

O Real seguia sendo mais incisivo no campo ofensivo. Sem Mbappé, lesionado, Vini Jr e Rodrygo movimentavam-se muito no comando do ataque, sendo municiados por Bellingham, Valverde e Modric, o substituto do francês. Na reta final da etapa inicial, os Blancos assustaram o goleiro Oblak em mais duas oportunidades.

Torcida do Atlético faz feio após gol do Real

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: com o Real buscando o gol. Rodrygo quase abriu o placar em finalização da entrada da área, que passou raspando o travessão. Não demorou muito para os Merengues abrirem o placar. Vini Jr fez boa jogada pela esquerda, passou pelo marcador e cruzou. A bola chegou até Eder Militão, que finalizou cruzado, sem chances para Oblak.

Após o gol, a torcida do Atlético passou a arremessar objetos em campo. O técnico Diego Simeone e alguns jogadores, como Giménez e Koke, foram até a torcida “negociar a paz”, para acalmar os ânimos dos adeptos. O goleiro Courtois entregou dois objetos ao árbitro da partida. Em seguida, os atletas dos dois times se retiraram do gramado e foram para o vestiário.

Atlético volta melhor após paralisação

Após paralisação de mais de cerca de 20 minutos, a partida recomeçou mais tensa. Os jogadores passaram a discutir com mais frequência. Como em lance em que Vini Jr pediu pênalti e bateu boca com Le Normand e Koke e, em outro momento, com Llorente. Atrás do placar, o Colchonero voltou mais ligado e passou a pressionar o Real, fazendo Courtois trabalhar com mais frequência.

O Atlético colocou o Real nas cordas. As mudanças de Carlo Ancelotti não renderam o esperado, fazendo o rival crescer no embate. Endrick, que foi acionado pelo treinador italiano no fim, teve boa chance, assim como Griezmann e Ángel Correa. O argentino, que também entrou no segundo tempo, acabou sendo premiado com o gol de empate nos acréscimos. Ele foi lançado nas costas da defesa, venceu a disputa na área e marcou para o Atlético. Inicialmente, o gol foi anulado, porém o VAR confirmou o gol dos anfitriões. Ainda teve tempo para Llorente levar cartão vermelho após falta em Fran García.

Sexta-feira (27)

Valladolid 1 x 2 Mallorca

Sábado (28)

Getafe 2 x 0 Alavés

Rayo Vallecano 1 x 1 Leganés

Real Sociedad 3 x 0 Valencia

Osasuna 4 x 2 Barcelona

Domingo (29)

Celta de Vigo 1 x 1 Girona

Athletic Bilbao 1 x 1 Sevilla

Betis 1 x 0 Espanyol

Atlético 1 x 1 Real Madrid

Segunda-feira (30)

16h – Villarreal x Las Palmas

