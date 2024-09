São Paulo perde Alan Franco para jogo com o Cuiabá

O São Paulo tem um desfalque certo para o duelo contra o Cuiabá no sábado (5), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o zagueiro Alan Franco levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

O argentino foi punido pelo árbitro após cometer falta no holandês Memphis Depay no segundo tempo do clássico diante do Corinthians. O jogo foi realizado neste domingo (29), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Assim, o técnico Luis Zubeldía terá que escolher o substituto para enfrentar o Dourado. Sabino, Ferraresi e Ruan disputam a vaga para ver quem atuará ao lado de Arboleda.

